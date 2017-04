Statul roman, LA MANA judecatorilor in procesul "Colectiv"

Magistratii urmeaza sa decida, marti, daca accepta o cerere a urmasilor celor decedati si a ranitilor in clubul Colectiv ca statul sa fie parte in proces, prin Ministerul Finantelor Publice, pentru plata despagubirilor, avand in vedere modul in care au actionat autoritatile dupa izbucnirea incendiului in urma careia si-au pierdut viata 64 de tineri. Decizia va fi definitiva.

Pe 21 martie, Judecatoria Sectorului 4 a luat in discutie cererea ca statul sa fie parte in procesul Colectiv, pronuntarea asupra solicitarii fiind amanata pentru 4 aprilie. Mai multi avocati au solicitat atunci introducerea in cauza a statului roman, cu intentia de a fi tras la raspundere, avand in vedere ca Ministerul Sanatatii nu ar fi luat toate masurile pentru a salva victimele incendiului.

"Din punctul nostru de vedere, statul nu a respectat Constitutia, nu a respectat dreptul de a-si proteja cetatenii. Si Ministerul Sanatatii la fel. La Spitalul de Arsi nu functiona acea camera de arsi, acel bloc operator", au sustinut unii dintre avocati.

"Am spus de la inceput ca statul nu si-a facut datoria fata de aceste victime", a aratat un alt aparator, conform Romaniatv.net. Un avocat a cerut instantei sa emita o adresa catre Parchet pentru a vedea daca exista dosare deschise pe numele oricarei persoane fizice sau juridice care a acordat ajutor dupa tragedia din Colectiv.

"Nu cunosc daca exista inregistrat un dosar penal in urma unei plangeri impotriva unui cadru medical", a aratat aparatorul. Rudele celor decedati si ranitii din Colectiv au cerut ca in proces sa fie introdusa si firma care a organizat concertul din club, unul dintre avocati sustinand ca solicitarea este admisibila deoarece a fost un contract semnat in acest sens. Judecatorul a respins, insa, cererea.