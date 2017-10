Statul roman nu are bani de carburant! Zeci de elevi, obligati sa mearga pe jos sau sa renunte la scoala

Elevii din doua localitati din judetul Botosani au ramas fara mijloc de transport catre scoala din cauza ca autoritatile locale nu dispun de carburant pentru microbuzul scolar. Scolarii din satele Recea si Mateieni din comuna Dimacheni sunt nevoiti fie sa mearga pe jos, fie sa absenteze de la scoala pe fondul lipsei microbuzului.

"Eu am fost vitregit la buget de catre Finante. Am intrat cu o groaza de datorii de anul trecut si acum nu am bani nici de salarii, nici de nimic. Am facut hartii la Consiliul Judetean, la Finante. Unii merg mai pe jos, mai nu vin deloc", a declarat, pentru AGERPRES, Stefan Cojocariu. Primarul a mai precizat ca afectati de lipsa microbuzului sunt peste 50 de elevi din satele Recea si Mateieni.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.