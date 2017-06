Stiinta Miroslava se reuneste vineri. Iesenii vor efectua cantonamentul la Odorheiu Secuiesc

Nou-promovatase va reuni, vineri, pentru pregatirea primului sezon de liga secunda din istoria clubului. Dupa trei saptamâni de vacanta, antrenorulsi-a dat întâlnire cu elevii sai la Baza Sportiva din Uricani, vineri dimineata, la ora 10.30. Presedintele clubului,, a declarat ca va fi pastrat nucleu decu care a fost reusita promovarea, urmând ca lotul sa fie completat în perioada urmatoare."Echipa se va reuni vineri la, pentru a pregati viitorul sezon. Deocamdata nu avem noutati în ceea ce priveste lotul de jucatori, dar cu siguranta ne vom întari si noi. Cert este ca nucleul de baza ramane acelasi cu cel folosit în editia precedenta de campionat. Asteptam sa vedem care va fi situatia tinerilor jucatorilor de la CSM Poli Iasi, pentru a sti daca putem conta pe cineva. Completarea lotului se va realiza si pe baza unor probe de joc pe care fotbalistii interesati le pot sustine la Uricani. Sunt discutii cu mai multi jucatori, si cu portarul Turita, de la Pascani, si cu Avram, de la Botosani. Cantonamentul de la Odorheiu Secuiesc va începe de pe data de 5 iulie. Este locul în care ne-am pregatit pentru a deveni campionii Seriei 1 a Ligii a 3-a si vom face stagiul tot acolo. Baietii vor trage tare la Odorheiu Secuiesc pentru ca stiinta sa nu devina o echipa de pluton, obiectivul în primul an fiind evitarea retrogradarii", a declarat presedintele Daniel Acatrinei.Oficialii stiintei asteapta la arena din Uricani o comisie din partea Federatiei Române de Fotbal care sa omologheze arena pentru meciurile din“Din punct de vedere administrativ, am depus documentele pentru obtinerea licentei. Asteptam o comisie din partea Federatiei Române de Fotbal pentru a inspecta baza sportiva de lasi pentru a omologa. Sa vedem ce mai avem de pus la punct pentru ca totul sa fie în regula”, a completat Acatrinei.Clubul Stiinta Miroslava este pe punctul de a trimite spre Liga I al doilea fotbalist în mai putin de sase luni. Dupa, acontat de clubul din Copou în iarna, fundasulse afla în aceste zile la Tiraspol, acesta primind acordul conducerii de la Miroslava pentru a fi testat deîn vederea unui viitorPresedintele Daniel Acatrinei a declarat ca este dispus sa-l cedeze pe Moisi, în cazul în care jucatorul va fi dorit în Copou, urmând sa discute ulterior termenii transferului cu noua conducere a lui CSM Poli.“Dupa cantonamentul din, vom intra la masa tratativelor. Totul depinde însa de modul în care va performa Andu Moisi si daca îl va impresiona pe noul antrenor. E bine ca i-am antrenat noi, i-am folosit meci de meci si, în definitiv, am demonstrat ca se poate face performanta inclusiv cu jucatorii lui Poli, multi dintre ei refuzati la un moment dat”, a punctat Daniel Acatrinei.La Tiraspol se afla si mijlocasul Marius Chelaru, al carui împrumut la Stiinta Miroslava s-a încheiat în aceasta vara.