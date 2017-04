STIREA BOMBA A SERII! Traian Basescu va fi audiat intr-un MEGA-DOSAR care va fi redeschis

Fostul presedinte Traian Basescu a confirmat sambata seara, la Romania Tv, ca luni va fi audiat intr-un dosar pe care procurorii au decis sa-l redeschida, insa acesta nu a dat detalii despre ce dosar ar fi vorba sau ora la care ar urma sa fie audiat. Avand in vedere ca Traian Basescu face referire la retrocedarile din perioada mandatului sau de primar general, nu este exclus sa fie vorba despre mega-dosarul „Casa din Mihaileanu”.

„Eu nu incalc legea si oricat de ciudat ar parea unora nu pot fi incorsetat decat haituit, dar nu pot fi trimis in judecata atunci cand pana si procurorul constata, domne, asta e corect. (...) Va asigur ca nu m-a iertat nimeni, nici Lazar, nici vreun complet de la ICCJ la redeschideri, daca ar constata incalcari de lege. Asta-i viata. (...) Macar in timpul mandatului sa fi fost notificat ca se suspenda cercetarea pentru ca am functia de presedinte. M-ai notificat in 2012, in 2008, in 2006? Eu consider si aceste doua dosare, dosarul Flora si acesta la care sunt chemat luni, dar nu stiu exact tema, consider ca fac parte din procesul de hartuire pe care institutiile statului simt nevoia sa-l derogheze. Doamna, daca am avut decenta sa nu spun public ca sunt chemat luni, nu o sa am indecenta sa va spun ora. Sunt convins ca aceeasi lichea de la Parchetul General, care a distribuit informatia, va va da si ora. Sa fim linistiti cu redeschiderile de dosare. Eu cel putin sunt linistit. Sunt convins ca din miile de retrocedari pe care le-am semnat, cand am fost primar general, nu e niciuna care sa-mi poata fi imputata”, a declarat Traian Basescu, la Romania Tv.