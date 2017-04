• Strigat de ajutor! Inca o mama din Iasi a aflat ca va ramane fara copii • Femeia spune ca la mijloc este o nedreptate uriasa si nu-si poate imagina cum justitia din Romania poate lua astfel de decizii • Din momentul in care a aflat depre sentinta judecatoreasca, tanara mama nu mai are liniste si spune ca este dispusa sa faca orice numai sa ramana cu micutii ei in brate •







Povestea incepe in anul 2008, atunci caand, Simona Sandu l-a cunoscut pe Martinez Gonzalez, un barbat de origine hispanica. Simona credea ca va intemeia o familie alaturi de spaniol si va duce o viata decenta, departe de casa. Toate au mers bine, a aparut o fetita, apoi cea de-a doua, insa la scurt timp, viata Simonei avea sa se schimbe.





Barbatul cu care ea a facut doua fetite superbe avea sa-i transforme viata intr-un calvar. In anul 2015 relatia dintre Simona si Gonzales a inceput sa scartaie, iar dupa cum spune ieseanca, ea era nevoita sa stea in casa cu cele doua fetite, cu spaniolul si amanta acestuia. Chiar daca a fost de acord ca Simona impreuna cu cele doua fetite sa vina in Romania, la scurt timp spaniolul a acuzat-o pe romanca de rapire internationala de minori. Luni a aflat de la judecatorii romani ca spaniolul a castigat custodia fetelor, iar micutele trebuie sa se intoarca in Spania.



"Nu imi vine sa cred! Nu am crezut vreodata ca se poate intampla asa ceva. Instanta a hotarat ca fetele mele sa se intoarca in Spania. Cand am venit cu ele in Romania tatal lor a semnat ca este de acord. Acum trebuie sa vina sa le ia. Judecatorii de la Bucuresti au decis asta. In februarie am castigat eu procesul, iar acum avocatul tatalui fetelor a facut recurs si a castigat custodia lor definitiv", a spus Elena Sandu.



Un tata certat cu legea primeste copii in grija