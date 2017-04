Studentii ieseni trag semnalul de alarma. Nereguli mari in sistemul educational din Romania

Liga Studentilor (LS IASI) condamna vehement actiunile Guvernului de descurajare a tinerilor romani de pretutindeni de a accesa un program de studii superioare in Romania prin noile masuri propuse prin Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni, incepand cu anul universitar 2017-2018. In acest sens, Liga Studentilor a transmis vineri Ministerului Educatiei Nationale un set de amendamente la proiectul de metodologie aflat in dezbatere, care vin in sprijinul tinerilor romani de pretutindeni.



In martie 2017 a fost lansata in dezbatere publica de catre Ministerul Educatiei Nationale noua propunere de metodologie de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior din Romania, care urmeaza sa fie valabila incepand cu anul universitar 2017-2018, dupa aprobarea ei de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Aceasta noua metodologie care in mod deficitar este modificata anual impune un set de limite romanilor de pretutindeni in a accesa programe de studii in Romania, cei mai dezavantajati din acest punct de vedere fiind tinerii basarabeni.

MAE vrea sa ii oblige pe tinerii din Basarabia pana in Noua Zeelanda sa vina personal la universitati sa isi depuna dosarul de admitere

Procedura de admitere se modifica in noua metodologie urmand ca tinerii din afara granitelor sa depuna dosarele direct la institutiile de invatamant superior, fara intermedierea Comisiei mixte MEN-MAE-MRP ce facilita pana acum procedurile de admitere. Daca pana acum, functiona aceasta comisie mixta formata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pe langa misiunile diplomatice, unde absolventii de liceu isi duceau dosarul si alegeau o universitate sau un domeniu de studii in Romania, in proiectul noii metodologii, MAE vrea sa ii oblige e tinerii din Basarabia si pana in Noua Zeelanda sa vina personal la universitati sa isi depuna dosarul de admitere. Astfel, absolventii ar fi obligati sa urmeze un intreg arsenal de proceduri birocratice, costuri pentru transport si cazare in fiecare centru universitar unde doreste sa aplice, pornind din start in dezavantaj fata de candidatii din Romania. Cel mai grav vor fi afectati tinerii din Republica Moldova, unde salariul mediu este de circa 150 de euro pe luna, care ar fi tocmai banii necesari unei deplasari la o universitate de stat din Romania.

Studentii basarabeni in continuare nu au acces la bursele de performanta, de studiu si de merit

De asemenea, noul proiect de metodologie in continuare nu acorda dreptul celor veniti la studii in Romania de a beneficia de bursele de performanta, de studiu si de merit oferite de catre institutiile de invatamant superior. Astfel, meritele acestora nu sunt recompensate prin burse adecvate, accesul lor fiind complet restrictionat de la astfel de forme de sprijin material care incurajeaza performanta.

Finantarea studiilor se pierde abuziv daca este redobandita cetatenia romana

O alta prevedere existenta in momentul de fata atat in proiectul de metodologie pentru anul universitar 2017‑2018, cat si in vechea metodologie pentru anul universitar 2016-2017, ii descurajeaza in mod grav in momentul de fata pe tinerii romani din afara granitelor sa isi redobandeasca cetatenia romana, avand in vedere ca obtinerea cetateniei in timpul studiilor este urmata, pe nedrept, de pierderea finantarii pentru studii.

LS Iasi considera ca masurile noii metodologii scot in evidenta intentia vadita a actualei guvernari de a bloca accesul tinerilor romani din afara granitelor care doresc sa vina la studii in Romania, cu atat mai grav cu cat la finalul anului calendaristic trecut, in urma intrevederilor dintre reprezentantii Ligii Studentilor si ai elevilor basarabeni cu Mircea Dumitru, Ministru al Educatiei la acea vreme, numarul de locuri la studii pentru elevii si studentii basarabeni a crescut cu 10%. Acestia solicita urgent Guvernului Romaniei sa includa amendamentele Ligii Studentilor in cadrul noului proiect de metodologie in vederea promovarii unei politici reale de deschidere a Statului Roman fata de comunitatile romanesti din afara granitelor.

"Anul trecut, cand am dat admiterea in Romania, Comisia mixta MEN-MAE m-a ajutat foarte mult in a ajunge la studii in tara. Altfel, nu as fi avut posibilitatea financiara si de timp sa merg la Iasi, Cluj‑Napoca si Bucuresti sa imi depun dosarul, cu atat mai mult cu cat perioadele de dmitere nu se suprapun intotdeauna, iar costurile de transport si cazare ar fi depasit mult posibilitatile oricarui absolvent de liceu din Republica Moldova. Mai mult, daca un student basarabean doreste in momentul de fata sa redobandesca cetatenia romana, pierde finantarea studiilor si astfel orice sansa de a mai termina facultatea. Ori Guvernul ii recunoaste drept fii ai tarii pe toti tinerii romani din afara granitelor, ori cei care doresc sa savarseasca aceasta nedreptate trebuie sa plece!”, a declarat Valeria Pirlea, responsabil studenti basarabeni in cadrul Ligii Studentilor (LS IASI).

„Guvernul Romaniei trebuie sa isi asume drept prioritate nationala facilitarea accesului la studii in tara si inlesnirea procesului de redobandire a cetateniei pentru tinerii romani din afara granitelor. Ministerul Afacerilor Externe are toata baza logistica pentru organizarea comisiilor de admitere prin intermediul misiunilor diplomatice. Ingreunarea accesului acestor tineri la institutiile de invatamant superior romanesc si la redobandirea cetateniei romane o consideram un act de tradare nationala si o concesie facuta lui Igor Dodon si politicii Rusiei in Basarabia”, a declarat Silvian-Emanuel Man, presedinte Liga Studentilor (LS IASI).