Studentii medicinisti ieseni CONDAMNA CORUPTIA si lipsa de TRANSPARENTA a UMF Iasi

Societatea Studentilor Medicinisti din Iasi (SSMI), Societatea Studentilor Farmacisti din Iasi (SSFI), Societatea Studentilor Stomatologi din Iasi (SSSI) si Asociatia Studentilor Bioingineri (ASB), sprijiniti de Asociatia Studentilor Francofoni din Iasi (ASFI), din Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” (UMF) din Iasi cer revenirea asupra Hotararii Senatului Universitar nr. 11, punctul d), cu privire la cresterea taxelor, de la 6000 lei, la 7500 lei, pentru toti studentii de la specializarile Medicina Generala, Medicina Dentara si Farmacie. Masura are un impact semnificativ, intrucat afecteaza 5.242 de studenti, dintr-un total de 8.996 total studenti la ciclul de studii licenta, ceea ce reprezinta 58,27%.

"CONDAMNAM lipsa totala de transparenta si absenta consultarii studentilor in procesul de luare a acestei decizii cu impact major si ne exprimam speranta ca pe viitor, astfel de situatii vor fi evitate printr-un dialog constant. Avem incredere in celeritatea conducerii universitatii, ca va intelege necesitatea revocarii unei astfel de masuri.

In conformitate cu datele statistice ale CNFIS pentru anul 2016, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi au studiat 3.776 studenti bugetati la ciclul licenta, respectiv 220 la ciclul de master. Prin urmare, in medie, pentru fiecare student bugetat, universitatea a primit de la Ministerul Educatiei Nationale suma de 6652,90 lei. Consideram ca acesta este cuantumul maxim al taxei de scolarizare pe care universitatea il poate percepe, in conditiile in care ani la rand au fost incasate taxe de scolarizare mai mari decat alocatia bugetara pentru studenti.

Intelegem situatia dificila din sistemul de invatamant superior din cauza subfinantarii cronice, insa consideram ca o crestere a taxelor de scolarizare ar trebui sa reprezinte ultima solutie in cazul oricarei institutii de invatamant superior. Nu studentii trebuie sa fie cei care au de suferit din cauza alocarii insuficiente de fonduri de la bugetul de stat si nu acestia trebuie sa completeze bugetul necesar din buzunarul propriu, ci universitatea are responsabilitatea de a identifica surse alternative de finantare. In acest context, atragem atentia ca universitatea noastra a subperformat in cazul raportarilor pentru finantarea suplimentara", au aratat reprezentantii ligilor studentesti.

In contextul celor semnalate mai sus, acestia solicita conducerii UMF Iasi, urmatoarele:

a) Stabilirea taxelor de scolarizare pentru studentii care se inscriu in primul an, incepand cu anul universitar 2017/2018, la suma de maxim 6660 lei, pentru specializarile Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

b) Studentii inmatriculati inainte de 1 octombrie 2017 pe locuri cu taxa vor plati aceeasi taxa de scolarizare, in valoare de 6000 lei, care a fost mai mare decat alocatia bugetara a Ministerului Educatiei Nationale pentru un astfel de student, fapt ce incalca spiritul prevederilor Metodologiei de evaluare externa standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior si pe cele ale Codului drepturilor si obligatiilor studentului.

c) Adoptarea unui regulament care sa stabileasca procedurile cu privire la fundamentarea si adoptarea taxelor de scolarizare, definitia si categoriile acestora, responsabilitatile fiecarei structuri la nivel institutional, cazurile de scutiri, reduceri sau esalonari s. a.

d) Aprobarea unei strategii care sa conduca la cresterea finantarii suplimentare atrasa de Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa”, prin cresterea performantei in cazul indicatorilor supusi procesului de raportare.

“Nu este posibil ca o universitate de calibrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” sa adopte astfel de masuri impotriva studentilor sai fara o justificare temeinica a acestei decizii. Noi suntem pregatiti sa atacam aceasta decizie pe toate caile posibile, intrucat aceasta masura afecteaza un numar impresionant de studenti. Suntem consternati ca in continuare exista astfel de practici in mediul academic, ne exprimam dezamagirea ca nu exista intelegere pentru o abordare axata pe Dimensiunea Sociala a Educatiei si suntem nemultumiti de faptul ca studentii nu sunt considerati parteneri reali in procesul de luare a deciziilor. Luptam ca aceasta decizie sa fie revocata”, a precizat Loredana Mariana Curecheriu, presedinte SSMI.