SUA ancheteaza eventuala complicitate a Moscovei in atacul chimic din Siria

SUA

Statele Unite ancheteaza o eventuala complicitate a Rusiei in atacul chimic din Siria imputat regimului Bashar al-Assad, a anuntat marti un inalt oficial american, care a preferat sa-si pastreze anonimatul, scrie AFP.

Potrivit unui alt oficial al administratiei Trump, Washingtonul acuza Moscova ca "seamana confuzia in lume" in ceea ce priveste rolul regimului sirian in acest atac chimic, in incercarea de a acuza rebelii sau jihadistii de la Stat Islamic.