SUA anunta sfarsitul epocii dictatorului sirian: "Noi nu..."

Ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite Nikki Haley a declarat intr-un interviu ca vede schimbarea de regim in Siria ca fiind una dintre prioritatile administratiei Trump in tara devastata de razboi civil, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.

Infrangerea Statului Islamic, scoaterea Siriei de sub influenta iraniana si alungarea presedintelui sirian Bashar al-Assad sunt prioritati pentru Washington, a declarat Haley intr-un interviu acordat emisiunii "State of Union", care va fi difuzat integral duminica.

Aceste comentarii arata o diferenta de abordare fata de declaratiile facute de Haley inainte ca Statele Unite sa loveasca o baza aeriana siriana cu 59 de rachete Tomahawk joi, ca represalii pentru ceea ce ele afirma ca a fost un atac cu arme chimice al fortelor lui Assad vizand civili sirieni.

Presedintele Donald Trump a ordonat lovitura cu rachete dupa imaginile vazute la televiziune aratand copii suferind leziuni provocate de arme chimice.

Pozitia secretarului de stat Rex Tillerson a parut sa fie mai ingaduitoare in ceea ce-l priveste pe Assad, declarand sambata ca prima dintre prioritatile Washingtonului este infrangerea Statului Islamic.

Odata ce amenintarea Statului Islamic va fi redusa sau eliminata, "cred ca ne putem indrepta direct atentia spre stabilizarea situatiei in Siria", a declarat Tillerson in extrase dintr-un interviu la emisiunea "Face the Nation" de la canalul CBS, interviu ce va fi difuzat integral duminica. Potrivit lui Tillerson, Statele Unite spera ca vor putea aduce partile impreuna pentru a incepe procesul de a se ajunge la o solutie politica. Fortele siriene au lansat noi lovituri aeriene sambata care au ucis 18 persoane, inclusiv cinci copii, in provincia Idlib controlata de rebeli, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului si serviciul de salvare al apararii civile.