SUA, miscare de FORTA pe fondul tensiunilor cu Phenianul

B 1B Lancers

Doua bombardiere strategice americane cu raza lunga de actiune B-1B Lancers se vor antrena marti cu avioane de lupta ale Coreii de Sud in peninsula in cadrul unui exercitiu obisnuit combinat, au anuntat responsabili militari sud-coreeni, citati de agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro.

"Fortele noastre aeriene intentioneaza sa organizeze astazi (marti) un exercitiu comun cu doua B-1B in spatiul aerian al Peninsulei Coreea", a indicat un purtator de cuvant al fortelor aeriene ale Coreii de Sud, colonel-locotenentul Kim Sung-duk. Se prevede ca doua B-1B Lancers sa survoleze Coreea timp de cateva ore impreuna cu doua avioane de lupta F-15K" , a adaugat acesta.

Purtatorul de cuvant citat a subliniat ca cei doi aliati desfasoara cu regularitate astfel de exercitii aeriene in acest format.

Trimiterea celor doua bombardiere americane in Coreea de Sud de la baza din Guam intervine dupa anuntul facut anterior ca studentul american Otto Warmbier, de 22 de ani, repatriat la 13 iunie in Statele Unite cu grave leziuni cerebrale dupa cele peste 17 luni de detentie in Coreea de Nord, a decedat luni. Otto Warmbier, student la Universitatea din Virginia, a incetat din viata la un spital din Cincinnati luni (ora locala), potrivit familiei sale.

In acelasi timp, presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, a prezentat condoleante familiei indoliate.