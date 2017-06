Succes rasunator! Festivalul Rocanotherworld a avut 25 de mii de participanti

A doua editie a festivaluluia inregistrat 25 de mii de, conform datelor puse la dispozitie de organizatori. Festivalul a fost organizat in perioada 9-11 iunie, eveniment derulat in memoria lui Ioan Dan Niculescu."Festivalul organizat anual în amintirea lui, zis si «Roca», a fost conturat în jurul conceptului de sharing si a principiilor pe care acesta le-a îmbratisat de-a lungul vietii, evenimentul devenind un altfel dede, arta contemporana, design si gastronomie, cu intrare libera. Cei peste 25.000 de participanti au experimentat un weekend diferit în Iasi, la un festival cât un oras, în patru locatii speciale: Strada Lapusneanu pentru street art, curtea Casei Pogor pentru street food si activitati de relaxare, Skin Social pentru muzica techno/electronica si scena principala de la baza pârtiei de ski din Copou/Sararie unde s-au auzit trupe de rock, rock alternativ, indie si hip-hop. Rocanotherworld 2017 a reunit 68 de artisti din trupe rock, DJ si artisti contemporani", a declarat, responsabil media al festivalului.Organizatorii au precizat ca in perioada urmatoare vor anunta si sumele stranse dupa terminarea festivalului. Ioan Dan Niculescu a suferit in 2016 un accident mortal de masina. Acesta a fost autorul mai multor proiecte, fiind si un participant activ in campania de alegere a presedintelui Klaus Iohannis.