Anul acesta, in cadrul "Art's Week", las-a desfasurat prima editie a Concursului multilingvistic. Competitia s-a adresat elevilor de liceu, initiat in premiera la nivelul judetului Iasi de profesorii de limbi moderne de la Negruzzi, in parteneriat cu Asociatia Romana a Profesorilor de Limba Franceza. Este vorba despre un concurs care a testat atat cunostintele in privinta limbilor straine (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana), dar mai ales capacitatea de intercomprehensiune, de a face conexiuni intre limbile straine cunoscute sau necunoscute."Usor, usor ideea concursului coordonat de prof. Sabina Manea, profesoara mea de Limba franceza, a prins contur, aparand astfel primele detalii. Elevii au aflat desprede la profesorii indrumatori, de pe pagina de Facebook a concursului «pe care chiar eu am creat-o!», dar si ... unii de la altii: vestea s-a raspandit repede, cu bucurie. Inscrierile au inceput sa apara inca din prima saptamana, in final concursul numarand peste 400 de inscrieri - liceeni din tot judetul Iasi! Subiectele au fost concepute de, cu pasiune si daruire, astfel incat prima editie sa fie o provocare pentru participanti, pe masura asteptarilor. In calitate de participant, pot spune ca acesta a fost unul dintre cele mai frumoase concursuri la care am participat. Fiind o iubitoare a limbilor straine, imi place sa invat cate un pic din fiecare, iar acest concurs a fost ocazia perfecta de a-mi pune in valoare cunostintele si de a invata lucruri noi. Subiectele, dupa parerea mea, s-au remarcat prin complexitatea si atractivitatea lor, fiind o provocare neasteptata pentru mine, reunind peste 5 limbi straine", Diana Terchea, clasa a XI-a E de la Negruzzi.