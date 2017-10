Suntem programati genetic sa ne fie frica de paianjeni si serpi

Va este frica de paianjeni sau de serpi si credeti ca aveti o fobie aparte? Nu e ceva de ingrijorat, se pare ca oamenii asa sunt "programati" genetic - adica sa fie fricosi cand vine vorba de amicii arahnide sau taratoare.



Un studiu recent a relevat faptul ca oamenii au de fapt aceasta frica innascuta de paianjeni si serpi si ca, practic, am evoluat cu aceasta teama, scrie ziare.com, care citeaza International Business Times. Oamenii de stiinta de la Institutul Max Planck din Leipzig, Germania, si cei de la Universitatea Uppsala, Suedia, au observat ca paianjenii provoaca o reactie de stres din partea copiilor chiar si in varsta de 6 luni. Si, desi cei mai multi copii de acea varsta nu pot sa faca diferenta intre obiectele care le-ar putea face rau si cele sigure, paianjenii si serpii par sa ii streseze si sa le produca un raspuns emotional. Astfel, pana acum, anxietatea pe care o afisam fata de anumite elemente a fost considerata de unii savanti ca fiind rezultatul "invatarii" fricii din ceea ce ne inconjoara sau de la adulti, atunci cand e. Insa copiii care nu au explorat inca aceasta lume si care nu au fost influentati de mediul inconjurator formeaza grupul perfect de studiu pentru a testa raspunsurile innascute. "Atunci cand am aratat imagini cu un sarpe sau un paianjen copiilor, in loc de o floare sau un peste de aceeasi marime sau culoare, au reactionat cu pupile semnificativ mai mari", a precizat neurosavantul Stefanie Hoehl, care a condus studiul.







In plus, aceasta cercetare este cu atat mai relevanta cu cat paianjenii si serpii nu sunt prezente obisnuite in Germania, tara in care nu se afla paianjeni ce pot fi fatali pentru oameni si doar doua specii de serpi veninosi, iar interactiunile cu oamenii sunt foarte rare. Astfel, echipa de cercetatori a ajuns la concluzia ca frica este inerenta.







