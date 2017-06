"Suntem tanara generatie!": Elevii din Hirlau au impresionat printr-un FLASH-MOB fabulos - FOTO, VIDEO

In luna mai, Fundatia Prais din Bucuresti, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului (ISJ) Iasi, a lansat proiectul extracurricular „Suntem tanara generatie!” 2017, proiect ce a avut ca obiective promovarea starii de bine a adolescentilor, bazata pe un stil de viata echilibrat (alimentatie, somn, miscare), pe importanta cunoasterii-educatiei pentru viitorul lor, a valorilor morale, relatiile bune cu cei din jur, a incluziunii sociale si acceptarii diversitatii, pe valorizarea talentului acestora.

Programul a incurajat inscrierea elevilor de liceu intr-o comunitate dinamica, activa, intr-o perioada in care constientizarea starii de bine asociata unui stil de viata echilibrat, armonios, poate contribui substantial la obtinerea de rezultate scolare mai bune si la dezvoltarea lor armonioasa.

Concursurile din cadrul editiei 2017 au fost : „AM TALENT!”, „QUIZZ”, „BEST FLASH-MOB 2017-Suntem tanara generatie”.

Colegiul National „Stefan cel Mare” din Harlau a participat in cadrul proiectului la toate cele trei sectiuni, reusind sa aduca doua distinctii institutiei prin activitatile desfasurate in anul 2017.

Astfel, in cadrul concursului „AM TALENT!” , sectiunea „Evenimente culturale de amploare organizate in cadrul liceului”, colegiul s-a inscris cu trei activitati coordonate de profesor –pshiholog Bulgagiu Liliana: Festivalul „ De Impact e Toleranta”-editia a III a, „ Marsul Prieteniei”-prima editie si „Ziua Portilor Deschise” –editia a XV a, unde a obtinut Locul I.

In cadrul competitiei „BEST FLASH-MOB 2017” colegiul s-a inscris cu un flash-mob realizat de 55 de elevi sub indrumarea profesorului-coordonator Murariu Andreea-Mihaela. Pe acordurile piesei aleasa de organizatori „Can’t stop the feeling”, 55 de elevi ai colegiului au transmis starea lor de bine si au promovat apoi flash-mobul postat pe cele 2 platfome ale fundatiei (Facebook suntemtanarageneratie si YouTube suntemtanara generatie ) in randul colegilor, prietenilor, familiei. Competitia s-a bucurat de un mare succes, reusind sa mobilizeze 15 institutii scolare din judetul Iasi ce au inscris flash-mob-uri in concurs. La finalul competitiei, Colegiul National „Stefan cel Mare” , in baza promovarii intense in spatiul on-line, a fost rasplatit cu Locul II , onorand astfel institutia scolara dar si comunitatea locala.