Suprafata de joc de la Singapore, criticata. Simona Halep e printre jucatoarele nemultumite

Simona Halep

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

a început excelent, unde este principala, dar liderul mondial are si o nemultumire. Aceasta este legata de suprafata de joc, de care s-au plâns si alte jucatoare prezente la Singapore. Constanteanca de 26 de ani si-a luat revansa în fata Carolinei Garcia, care o învinsese în finala de la Beijing, si a început Turneul Campioanelor cu un succes clar, scor 6-4, 6-2. Însa Halep nu este multumita de suprafata de joc."Terenul este greu si e destul de greu de jucat pe el. Fiind lemn pe dedesubt, e mai greu sa te opresti, sa alergi. Faci febra la picioare", s-a plâns Simona, într-o conferinta de presa. De terenul de las-au mai plâns Jelena Ostapenko, Venus Williams si Karolina Pliskova.Dupa succesul cu Garcia, prima jucatoare a lumii are o zi de pauza, înainte de a o înfrunta în etapa a doua din Grupa Rosie pe daneza Caroline Wozniacki. Meciul va avea loc astazi, de la ora 14:30, pe Digi Sport 2. Wozniacki a început la rândul sau cu dreptul turneul de la Singapore. A câstigat fara drept de apel, scor 6-2, 6-0, în fata Elinei Svitolina. Daneza conduce cu 3-2 în duelurile directe si s-a impus în ultima întâlnire cu Halep, la Eastbourne, în acest an.