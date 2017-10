Surorile Bambi, scandal monstru in direct de ziua Denisei! Raluca a iesit din platou: "Sunt putin in plus"

Luni a fost ziua Denisei de la Bambi, iar aniversarea ei nu putea trece si fara o sperietura pe cinste. Impreuna cu Mihai Morar, Raluca i-a facut o farsa surorii sale. Inca de cand au intrat in platou, Mihai Morar i-a facut multe complimente Denisei, care a implinit 30 de ani. Raluca s-a enervat atunci cand, la un moment dat, sora ei mai mica a inceput sa vorbeasca despre o cariera solo pe care ar vrea sa o inceapa.

"Da, pentru ca vreau sa merg si pe linia asta pe care o simt eu si stiu ca in proiectul asta (n.r. trupa Bambi) nu pot sa merg pe linia asta si nu vreau sa raman cu frustrarea asta. Vreau sa cant si ce scriu eu. Urmeaza", a declarat Denisa la "Rai da' Buni".

"Sincer, mie mi se pare ca sunt putin in plus in seara asta. Ai ceva cu mine, Mihai? Stiu ca e ziua ei, dar mi se pare ca sunt un pic in plus. Ea scrie versuri, canta mai bine... Stii ceva, eu propun sa ramai cu ea aici pe canapea. E frustrat pentru mine. Stii ceva? Eu o sa plec" a fost reactia Ralucai. Atunci, Mihai Morar si Denisa, care a ramas socata, au plecat dupa Raluca. Acestia au ajuns la masina roscatei, in care se aflau... viermi! Totul a fost o farsa pusa la punct de prezentator si Raluca, iar Denisa a primit un tort pentru ziua ei.

