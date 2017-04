SURPRIZA! Cine va fi NOUL antrenor al Astrei! Marius Sumudica a ANUNTAT

Marius Sumudica a anuntat la conferinta de presa de la finalul meciului pierdut cu FCSB ca Nicolae Dica va fi noul antrenor al giurgiuvenilor, tehnician cu care s-a contrat in trecut. Sper sa prindem macar locul 5 si sa castigam Cupa Romaniei, ca sa-i las echipa domnului Dica pentru a participa in cupele europene anul viitor. Am citit ca domnul Nicolae Dica ar fi fost contactat de conducerea clubului si el va fi noul antrenor al Astrei. Nu iese fum fara foc.

Dar este un lucru normal, nu ma deranjeaza. Un club trebuie sa-si faca strategia, nu? Trebuie sa vorbesti cu alti antrenori daca Sumudica nu vrea sa mai continue. Le doresc bafta", a spus Marius Sumudica la conferinta de presa, dupa meciul FCSB-Astra Giurgiu 3-0. Totodata, el a avut un discurs foarte savuros dupa infrangere. "Sunt putin suparat, pentru ca inca n-a sosit luna cadourilor ca sa facem cadouri cum am facut noi. Steaua nu m-a surprins cu nimic, cred ca noi am avut mai multe situatii de a marca. Suntem intr-o criza profunda, poate ca ne-am multumit ca am prins play-off-ul, dar pentru mine nu e de ajuns.

Am avut unele conflicte cu suporterii, am incercat sa le aplanez, am incercat sa-i aplaud, chiar daca ma injurau. M-am uitat in spatele meu, ei m-au scuipat, au aruncat cu tot felul de monede in mine. Eu le doresc ca ceea ce mi-au dorit ei mi sa li se intample lor. Agentii de securitate ii mangaiau, nu le faceau nimic, asa se intampla cand esti o echipa cu putere. La noi, cand vin la Giurgiu ii primim cu tot ce trebuie, mai ramane sa le punem covorul rosu si fursecuri, ne meritam soarta. Asta este. Alibec astazi a facut de toate. Intrebati-i pe cei de la FCSB, ce faceau fara jucatorii de la Astra? Astazi am jucat Astra I cu Astra II, dar bravo patronului ca plateste. E pregatit sa strige CAMPIONII. O sa strige si acum, dar sa nu uite ca si anul a strigat la fel de Paste. Campionatul inca se joaca.

Meciul cu Dinamo nici nu ma mai intereseaza. Nu ma mai intereseaza ce se intampla in play-off, vreau doar sa-i bat pe cei de la FCSB in retur", a mai spus Sumudica.