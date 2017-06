SURPRIZA la Evaluarea Nationala! Elevii au avut de analizat un text al unei scriitoare din Iasi

Elevii ieseni care au sustinut astazi prima proba a Evaluarii Nationale, cea de Limba si Literatura Romana, au avut parte de o surpriza placuta.

Textul dat la subiectul I a fost poezia "Ploaie", scrisa de ieseanca Magda Isanos.

Magda Isanos s-a nascut la Iasi, la data de 17 aprilie 1916, si a fost fiica lui Mihai Isanos si a Elisabetei (n. Balan), doctori in medicina. A urmat scoala primara la Costiujeni, spital unde lucrau parintii ei, in apropiere de Chisinau, iar liceul la Scoala eparhiala de fete din Chisinau. A studiat la Iasi dreptul si filozofia si a fost licentiata in drept. A profesat scurt timp avocatura la Iasi. In anul 1932, a debutat cu versuri in revista "Licurici" a Liceului de baieti "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Chisinau. S-a stins din viata la Bucuresti, la 17 noiembrie 1944.