Cei peste sase mii deieseni ai claselor a VIII-a au sustinut ultima proba din cadrul Evaluarii Nationale () anume la Matematica! Conform profesorilor de specialitate, surprinzator, subiectele au fost foarte usoare. In baza datelor oferite de Inspectoratul Scolar Judetean (), prezenta a ultimaa fost foarte buna (97.22 la suta - n.r.), numarul de absenti încadrându-se în limitele normale pentru un examen de o asemenea anvergura.Pe de alta parte, afisarea primelor rezultate este programata în data de 26 iunie 2017, pâna la ora 16:00. Concret, din totalul celor 6.106 candidati înscrisi, 5.936 au participat la proba scrisa de la"Am parcurs si aceasta proba cu bine, suntem în grafic cu toate activitatile. Ne pregatim deja pentru prima proba scrisa a Bacalaureatului, în ziua de luni, 26 iunie. Alti 4.644 candidati asteapta cu emotie sa înceapa examenul de Bacalaureat în 15de examen «11 în Iasi, doua la Pascani, unu la Hirlau si unu la Târgu Frumos». Suntem constienti de importanta acestor examene pentru viitorul elevilor nostri si dorim sa le fim aproape, oferindu-le conditii foarte bune de examen,cu profesori competenti, corecti, bine instruiti", a precizat prof. dr. Genoveva Farcas, sefa ISJ.Afisarea primelor rezultate este programata în data de 26 iunie, pâna la ora 16:00. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, pâna la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie în centrele desi pe evaluare.edu.ro.De precizat ca, din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea inva fi de 20 la suta, fata de 25 la suta pana acum. Astfel, este foarte important rezultatul de la examenul, media de la cele doua probe reprezentant 80 la suta din media de intrare in ciclul liceal.