SURPRIZA! Marius Sumudica vrea sa dea o noua lovitura! Tehnicianul insista pentru Sapunaru

Marius Sumudica

a vorbit pentru prima data despre transferurile reusite de noul sau club. Kayserispor a adus deja doipe care tehnicianul i-a avut sub comanda sa la. Este vorba despre Boldrin si Silviu Lung, iar sumi mai vreau un jucator român -. Totusi, sansele ca internationalul român sa ajunga la Kayserispor sunt destul de mici. Sumudica sustine ca suma ceruta de cei de la Astra în schimbul fundasului de 33 de ani este destul de mare."Îl doresc si eu, si ei, dar e foarte greu de luat de la Astra. Se cere o suma de transfer care nu se încadreaza în bugetul clubului. Era unul dintre ultimele transferuri pentru el si era un transfer frumos, tinând cont de vârsta. Îl cunosc foarte bine si voiam sa pun la punct defensiva. În momentul de fata se încearca, sunt discutii, dar cred ca sunt sanse mici sa-l aducem", a declarat Marius Sumudica, la Digi Sport Matinal.Cristi Sapunaru mai are un an de contract cu Astra, formatie pentru care a evoluat în 49 de meciuri, reusind sa marcheze 10 goluri si sa le ofere colegilor o pasa de gol. Antrenorul de 46 de ani a dezvaluit si cum au ajuns Boldrin si Lung jr. la Kayserispor si sustine ca propunerile au venit din partea turcilor."Sunt doi jucatori importanti, pe care îi cunosc foarte bine. Acesta a fost primul criteriu când i-am ales. Pe Boldrin eu l-am adus în România. Lucrurile sunt clare, s-a rezolvat, au semnat. Sunt multumit ca am reusit sa-i iau. Clubul a facut eforturi mari si le multumesc ca au reusit sa rezolve aceste. Am spus ca nu vreau sa ma implic în transferuri, nu am propus jucatori la. Am spus ca sunt de acord sa-mi prezinte listele cu jucatorii pe care vor sa-i ia. Eu le-am spus ce vreau, m-am uitat pe lista si acolo erau Lung jr, Boldrin si Sapunaru. Le-am spus ce cred despre ei, au luat legatura cu impresarul si aceste transferuri s-au rezolvat. Am avut sansa de a-i primi pe liste. Le-am promis ca nu voi propune jucatori ci ca voi alege din lista propusa de club", a mai spus Sumudica.