SURPRIZA! PDL-ul ar putea REAPAREA

PDL

Pierderea alegerilor locale si mai ales esecul major de la alegerile parlamentare au lasat urme adanci in Partidul National Liberal (PNL). In acest moment partidul se afla in mari zbateri in vederea Conventiei Nationale (congresul) a partidului care ar urma sa consfiinteasca alegerea unui presedinte unic, primul legitim dupa fuziunea dintre vechiul PNL si vechiul PDL.

Numai ca problemele sunt extrem de mari si de grave. Cele doua factiuni continua sa functioneze ca doua partide distincte si chiar sa se intalneasca si sa ia decizii in forurile celor doua partide (cel mai recent exemplu este cel al numirii noului secretar general interimar care a revenit vechiului PNL). In aceste conditii este foarte clar ca victoria la congres va apartine taberei care va aduce la Conventie cel mai mare numar de delegati - clar avantajati aici vor fi cei din vechiul PNL. Si de aici incep discutiile si marile nemultumiri.

In acest moment potrivit informatiilor celor de la stiripesurse.ro, lupta se da intre pretendentii din vechiul PNL pentru victorie, in timp ce reprezentantul celor din PDL (pentru ca anuntat pana acum este unul singur - Catalin Predoiu) pare mai degraba un fel de greutate care va inclina balanta victoriei intre taberele vechiului Partid National Liberal (tabara lui Ludovic Orban, anuntat deja oficial ca si candidat + tabara celor care i se opun si care nu au un candidat lansat oficial - se vorbeste in principal de posibilitatea ca presedintele proaspat ales al PNL Bucuresti sa intre in lupta - europarlamentarului Cristian Busoi).

In aceste conditii si fara un candidat care sa intruneasca simpatia tuturor liberalilor si care sa uneasca partidul, o importanta factiune provenita din vechiul PDL insista pe oportunitatea separarii oficiale a fostilor democrat-liberali si reconstituirea partidului. Acestia sustin ca fuziunea a fost un esec si ca separat cele doua partide ar putea lupta mult mai eficient cu PSD-ul si ar putea limita cresterea ALDE (in care PSD pompeaza serios resurse).

Acestei factiuni i s-au alaturat si primari ai unor importante municipii din Transilvania (principala baza a vechiului PDL) si impreuna cu fosti lideri foarte cunoscuti din guvernarile Boc incearca o separare pasnica de PNL, dar au si alternativa unor actiuni in justitie pe model UNPR vs. PMP invocandu-se prevederi ale Protocolului de fuziune care ar fi fost incalcate: ”Noi am dovedit ca stim sa ne mobilizam cand trebuie si sa aducem voturi. De cand a reusit Vasile (n.a. Vasile Blaga, fostul presedinte al PDL) sa ne bage in porcaria asta parca nu mai are nimeni chef de munca. Uita toti ca Iohannis nu e Basescu si lui nu-i pasa de partid ci doar de propria caciula. Singuri am dovedi ca stim sa aducem voturi si sa facem un partid respectat in Romania”, a spus un sef de filiala din partea fostului PDL.

Lideri ai vechilor liberali sunt la curent cu actiunile descrise mai sus si sustin ca nu s-ar opune prea tare plecarii celor nemultumiti: ”Poate ar fi bine sa plece si sa ne lase in pace. Oricum nu prea mai pot coaliza oameni si resurse si poate prin miscarea asta mai destabilizeaza si PMP-ul putin”, ne-a spus unul din influentii vicepresedinti ai PNL din partea vechilor liberali.

Deocamdata toata lumea pare sa astepte deznodamantul Conventiei Nationale si felul in care se vro aseza lucrurile. Cert e insa ca tendintele centrifuge vor fi alimentate in orice varianta pentru ca vechii democrat-liberali vor pierde clar presedintia partidului si nu exista semnale din partea vechiului PNL ca le vor fi negociate functii in noile organisme de conducere.