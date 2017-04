SURPRIZA! Salarii MARI, functionari publici mai PUTINI

Scandalul generat de noul proiect de lege a salarizarii unitare se muta in zona disponibilizarilor, despre care deja se vorbeste, mai ales in administratia locala. Dar, daca functionarii de la nivel teritorial pot fi dati afara mai simplu, problemele legislative apar in cazul administratiei centrale, unde oamenii sunt greu de disponibilizat si pot castiga ulterior, in instanta, procesele impotriva statului, revenind pe posturi. Cei care vor suferi dupa disponibilizarile din primarii vor fi cetatenii care vor sta la mai multe cozi, din cauza deficitului de personal.

Din intregul sector bugetar, functionarii din administratia locala ar putea fi cei mai vulnerabili in situatia majorarii salariilor, daca bugetele primariilor sau Consiliilor Judetene sunt prea mici si nu suporta aceste majorari. “In administratia locala se pot face oricand disponibilizari, daca o primarie ajunge intr-o situatie dificila si nu mai poate plati salariile. Primarul poate schimba organigrama si face imediat disponibilizarile necesare. Rezultatul acestor disponibilizari va fi simtit de cetateni, daca nu vor mai fi suficienti functionari care sa le rezolve problemele”, explica Valer Suciu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie (FNSA). In acelasi fel se pot face disponibilizari si in consiliile judetene, iar unii presedinti de CJ deja au anuntat reduceri de personal, tocmai pentru ca bugetul ordonatorului de credite nu poate suporta salariile majorate din sistem.

In privinta disponibilizarilor din administratia publica centrala, sindicalistii spun ca se asteapta la orice de la guvern, chiar daca nu au informatii despre posibile disponibilizari in urmatoarea perioada. Concedierile s-ar putea face prin desfiintarea posturilor, ceea ce ar fi de asteptat, mai ales dupa ce actualul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, saptamana trecuta, ca aparatul unui minister nu are nevoie de 50-60 de oameni, ci de 5-6, dar care sa lucreze bine si sa poata fi platiti bine. Ideea diminuarii personalului din sistemul birocratic central este mai veche si a pornit chiar de la unii sindicalisti, care acum nu o mai sustin. „Experienta din ultimii 15 ani imi spune ca pot sa faca disponibilizarile in multe feluri, inclusiv pentru ca au schimbat denumirile institutiilor. Singura posibilitate de a face disponibilizari ar fi cu o dotare foarte buna in infrastructura a ordonatorilor de credite, dar aceasta dotare este acum minimala si nu poate acoperi nevoile institutiilor, in cazul in care s-ar diminua numarul de functionari. Altfel, scaderea de personal va avea ca efect lungirea cozilor si vor suferi cetatenii”, explica Bogdan Hosu, presedintele CNS Cartel Alfa.

Posibile modificari ale legii administratiei

Sindicalistii vorbesc si despre un proiect de modificare a Legii 188/1999 privind statutul functionarului public, astfel incat sa nu mai fie nevoie de acei functionari care au fost disponibilizati, pentru ca noua lege le-ar da mana libera ordonatorilor de credite sa angajeze in sistem si specialisti care nu au dat examene pentru a deveni functionari publici. „Chiar daca este disponibilizat, functionarul public ramane, pentru urmatoarele sase luni, in rezerva de cadre, astfel incat sa poata fi reintegrat in sistem, daca este nevoie de personal. Dar se vorbeste despre modificarea Legii 188, a functionarului public, astfel incat orice ordonator de crdite sa poata angaja pe oricine, fara examen, fara a mai apela la aceasta rezerva de functionari. In Franta, corpul functionarilor publici este inchis, astfel incat nu se poate intra la fel de usor ca la noi. Acolo, un functionar public nu pleaca din sistem decat in trei situatii: la pensie; dat afara, dupa ce s-au constatat abateri grave; sau daca isi schimba profesia. El primeste 70% din salariu, chiar daca sta acasa. La noi, pierzi chiar si calitatea de functionar public dupa cele sase luni”, mai explica Hosu. Proiectul legislativ are doua posibile interpretari: partea buna ar fi aceea ca s-ar putea angaja in aparatul de stat profesionisti din diverse domenii, care nu sunt functionari publici, dar care ar putea aduce valoare adaugata sistemului, insa, pe de alta parte, prin inlaturarea normelor care reglementeaza activitatea functionarului public, s-ar putea face aceste angajari abuziv, pe alte criterii decat cele profesionale, explica sindicalistii.

Sindicatele acuza guvernul ca vrea sa transforme administratia intr-un fel de SRL pe care sa-l gestioneze primarul, presedintele Consiliului Judetean sau ministrul, ca ordonator de credite care poate angaja personal si din afara corpului functionarilor publici. Una dintre problemele functionarilor publici care ar putea fi disponibilizati dupa majorarile salariale este ca nu pot primi nici macar salarii compensatorii.

Unele ministere nu au bani pentru angajari

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a decis, saptamana trecuta, suspendarea temporara a ocuparii posturilor vacante si a promovarilor pentru personalul din aparatul central si institutiile subordonate. "Masura a fost adoptata in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2017 in contextul elaborarii bugetului, cu incadrarea in tinta de deficit, si alocarea a 2% pentru Aparare in vederea respectarii angajamentului Romaniei fata de partenerii Nord-Atlantici”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Finantelor Publice, de saptamana trecuta.

Functionarii sunt greu de disponibilizat

Daca functionarii publici ataca in instanta eventualele disponibilizari nejustificate, s-ar putea crea haos in sistem, explica sindicatele. „In perioada 2009-2010, fostul premier Emil Boc a vrut sa schimbe niste sefi si a-ncercat sa faca asta prin desfiintarea posturilor, dar darea afara nejustificata poate fi atacata in justitie. Se poate schimba organigrama si pot fi desfiintate posturile, numai ca, ulterior, daca se constata ca a fost infiintata o alta functie similara, care a preluat atributiile celei desfiintate, instanta da castig de cauza persoanei disponibilizate nejustificat”, explica Bogdan Hosu.

Unii ordonatori de credite au anuntat deja ca trebuie sa faca disponibilizari, dar se vor organiza concursuri pentru a se stabili cine pleaca din sistem. Cei care vor ramane in institutii vor avea salarii mai mari, dar si atributii sporite.