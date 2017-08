SURPRIZA! Un studiu arata ca romanii NU mai au incredere in magistratura

Trei sferturi dintre romani sunt neincrezatori in procuratura, potrivit unui sondaj Avangarde realizat in ultima saptamana la comanda Antenei 3. La intrebarea ”Din punctul dvs de vedere, in Romania e necesar sa existe o lege a raspunderii magistratilor?”, 88% dintre cei chestionati au raspuns afirmativ si 3% negativ. Restul nu stiu sau nu au raspuns. Altfel spus, aproape noua din 10 romani considera ca e nevoie sa avem o lege a raspunderii magistratilor.

La afirmatia, ”In Romania, toti cetatenii sunt egali in fata legii”, 61% dintre respondenti nu sunt de acord, astfel ca arata ca nu au incredere in institutiile statului. Doar 36% dintre romani sunt de acord cu aceasta afirmatie, iar 3% nu stiu sau nu raspund. La intrebarea, ”In Romania, Parchetele instrumenteaza corect dosarele penale?”, 73% dintre respondenti au spus ”nu”. Sondajul a fost realizat de Avangarde, in ultima saptamana, pe un esantion de 710 persoane, la comanda Antenei 3, a spus Marius Pieleanu. Marja de eroare este de 3,8%, iar nivelul de incredere de 95%.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.