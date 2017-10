SURPRIZE artistice de EXCEPTIE la Opera Nationala Romana din Iasi

Opera Nationala Romana (ONRI) Iasi are un program extrem de intens in aceasta saptamana. Indragitii artisti vor sustine trei reprezentatii in cinci zile.

Miercuri va avea loc spectacolul de balet in regia si coregrafia celebrei balerine Ileana Iliescu, Artist Emerit, Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski.

In rolurile principale vor evolua balerinii Vlad Marculescu - Siegfried, Kotomi Hoshino -Odette/Odille, Dumitru Buzincu - Rotbart si Ovidiu Chitanu - Bufonul.

Conducerea muzicala va fi asigurata de Ciprian Teodorascu.

Libretul baletului (in 4 acte) este unul dintre cele mai cunoscute si a fost pus in scena pentru prima data in 1877 in Moscova la renumitul Teatru Bolsoi, coregraf fiind Julius Reisinger, avand ca sursa de inspiratie o veche legenda rusa (dupa altii, o legenda germana, daca judecam dupa numele personajelor principale: Siegfried, Odette – Odillia, Rotbart s.a.) si a corespuns pretentiiilor compozitorului rus. Paradoxal nu a fost primit foarte bine pe moment.

Totusi, in 15 ianuarie 1895, cu o noua coregrafie realizata de Marius Petipa si Lev Ivanov a avut un succes enorm la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg.

Vineri, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorascu se va juca Barbierul din Sevilla de Gioachino Rossini.

Distributie: Stefan von Korch - Contele Almaviva, Vicentiu Taranu (Opera Nationala Bucuresti) - Bartolo, Florentina Onica - Rosina, Jean Kristof Bouton - Figaro, Daniel Pascariu - Basilio, Ana Maria Donose - Bertha, Valentin Calugarici (debut) - Fiorello.

Barbierul din Sevilla este o opera bufa in trei acte scrisa de Gioachino Rossini in 1816, a carei actiune se petrece in Spania la jumatatea secolului al XVIII-lea. Libretul lui Cesare Sterbini are la baza piesa omonima a lui Beaumarchais (1732 – 1799), care preia subiectul unei farse populare (Finta Pazza), transformandu-l intr-o capodopera a comediei franceze. Opera scrisa in doar trei saptamani, Barbierul din Sevilla este una dintre cele mai celebre creatii ale teatrului liric. Premiera a avut loc la data de 20 februarie 1816, la Teatro Argentina din Roma.

Ultimul spectacol al saptamanii, Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, care il are la pupitrul dirijoral pe Tiberiu Soare, va avea loc duminica.

Distributia este una de exceptie: Petre Burca (Opera Nationala Romana Cluj-Napoca) - Figaro, Diana Bucur - Contesa, Adrian Marcan (Opera Brasov) - Contele, Cristina Grigoras – Susanna, Sorana Nastasiu (debut) – Cherubino, Andrei Fermesanu – Basilio, Daniel Mateianu – Bartolo, Laura Scripcaru – Marcellina, Catalin Berea – Antonio, Alexandru Savin – Don Curzio, Andreea Chinez – Barbarina.

Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale (n. 27 ian. 1756 - m. 5 dec. 1791).

Remarcabil pianist si organist, a fost, in acelasi timp, si un compozitor neintrecut in formele muzicale: opera, simfonie, concert, muzica de camera, muzica vocala si intrumentala. In cei 36 de ani pe care i-a trait, a lasat omenirii o mostenire muzicala bogata, nemaiintalnita la alti compozitori.

Muzica lui Mozart este iubita datorita proportionalitatii ei, melodiilor inepuizabile, a armoniilor de bun simt. Ca si Bach, Mozart a fost inzestrat cu o imaginatie melodica si armonica deosebita. Prin spiritul teatral, perfectiunea expresivitatii ariilor si finetea ansamblurilor, opera Nunta lui Figaro este una dintre cele mai desavarsite creatii ale repertoriului liric.

Toate reprezentatiile vor incepe la ora 18:30.

