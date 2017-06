Surse: Prima filiala PSD care respinge ferm schimbarea premierului Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Aparuta ca zvon, informatia cu privire la tensiunile dintre Guvern si Coalitia PSD-ALDE au fost confirmate treptat de atacurile unor lideri PSD si ALDE la adresa Guvernului, in special din partea unor apropiati ai lui Dragnea, dar si de replicile premierului Grindeanu. In asteptarea concluziilor evaluarii, de la Comitetul Executiv de miercuri, in PSD se contureaza si o miscare de sustinere pentru Grindeanu.

Prima filiala care este decisa sa-l sustina pana la capat pe Sorin Grindeanu este chiar filiala in care acesta este membru: PSD Timis. La solicitarea primarilor din judet, conducerea PSD Timis s-a reunit la sediul din Timisoara, luni, 12 iunie. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, liderii judeteni sunt hotarati sa mearga alaturi de Grindeanu pana in panzele albe. "Oamenii sunt ingrijorati. Nu vor nici sa se rupa partidul, dar nici sa cada Guvernul", au declarat surse din sedinta pentru stiripesurse.ro. La ora publicarii acestei stiri, sedinta este in desfasurare, sustinerea pentru Grindeanu nefiind asumata printr-un document oficial, ci doar printr-o unanimitate verbala.

PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National in care se va discuta pe baza analizei activitatii Guvernului si a premierului Sorin Grindeanu. Comitetul Executiv al PSD va avea loc, miercuri, de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului.