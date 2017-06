SURSE: Scenariu BOMBA! Excluderea lui Sorin Grindeanu din PSD ar putea fi VOTATA la CExN

Liderii PSD ar putea vota in sedinta din aceasta dupa-amiaza excluderea lui Grindeanu din PSD, in conditiile in care, asa cum stim deja, acesta refuza in continuare sa demisioneze, potrivit Antena 3.

Chiar premierul spune ca se asteapta la o adevarata executie la sedinta cruciala care incepe peste trei ore.

Grindeanu, insa, este pregatit sa-l infrunte pe Dragnea in CEx si sa spuna ca guvernul nu este al CEx-ului, ci al Romaniei si are chiar si inlocuitori pregatiti in cazul in care Liviu Dragnea vrea sa forteze picarea Guvernului prin demisia mai multor ministri care, de altfel, ar fi foarte jenati de situatia in care ar fi fost pusi.

Liderii PSD vin din toata tara la sedinta celui mai important for din partid in care se va decide soarta Guvernului.

Este o zi decisiva, miercuri, in PSD, iar premierul Sorin Grindeanu si-a anulat programul oficial, pentru a doua zi consecutiv, urmand sa participe la Comitetul Executiv al PSD.