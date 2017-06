Sute de mii de lei pentru un proiect intr-o localitate ieseana

O autoritate locala din judetul Iasi va investi cateva sute de mii de lei pentru a demara un nou obiectiv in localitate. Primaria comunei Ciohorani va aloca peste 600 mii lei, pentru a demara unlegat deunor, construirea unei gradinite, a unui, dar si pentru achizitia unor utilaje de interventii la incendii. Firmele interesate pot depunepana la 11 iulie, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu."Contractul prevede executia lucrarilor dein comunain cadrul obiectivului privind un proiect integrat legat de realizarea investitiilor dedrumuri interioare in comuna Ciohorani, construire gradinita in comuna Ciohorani, construire centru de ingrijire batrani in comuna Ciohorani,de interventii la incendii pentru serviciul voluntar pentru situatii de urgenta in comuna Ciohorani, dotare camin cultural in comuna Ciohorani, judetul Iasi", se arata in caietul de sarcini al procedurii.Si Primaria comuneiva aloca peste 750 mii lei pentru reabilitarea Scolii Gimnaziale din Hadambu. De proiect se va ocupa societatea Inbit din Sorogari- Iasi. Totodata, Primaria comunei Ungheni va aloca 550 mii lei pentru servicii de proiectare si executie legate de reabilitarea Scolii Gimnaziale din satul Manzatesti. De lucrare se va ocupa societatea Creative Home Buildings SRL din Iasi