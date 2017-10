Tanar bagat dupa gratii dupa ce a aruncat peste gardul Penitenciarului Iasi telefoane mobile

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Politistii de la Sectia 2Urbana Iasi, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale au depistat înun tânar care ar fi aruncat unpeste gardul Penitenciarului Iasi, iar în momentul în care ar fi încercat sa arunce al doileaa fost imobilizat de oamenii legii.Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 21 octombrie, în jurul orei 06:00, politistii Sectiei 2 Politie Urbana Iasi au depistat în flagrant delict un tânar, de 24 ani, din municipiul, care ar fi aruncat un pachet peste gardul Penitenciarului Iasi si l-au imobilizat în momentul în care ar fi încercat sa arunce al doilea pachet. În cele doua pachete, politistii au gasit 4 telefoane mobile cu încarcatoare.Bunurile au fost ridicate în vederea continuarii cercetarilor. În baza probatoriului administrat în cauza, politistii au retinut tânarul pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi, care a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetarile continua sub supravegherea procurorului de caz, sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 185 din Legea 254/19.07.2013, privind executarea pedepselor si masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.