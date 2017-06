Tanar cazut de la inaltime. Medicii fac eforturi sa-i salveze viata

Un tanar se zbate intre viata si moarte, dupa ce a cazut de la inaltime de aproximativ 4 metri. Acesta se afla pe o schela si executa lucrari la izolarea termica a unui bloc din municipiul Roman, judetul Neamt. Tanarul, in varsta de 30 ani, a fost transportat la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu () din Iasi. Medicii l-au diagnosticat cucraniene,cerebrala, traumatism cervical mediu, contuzie toraco-abdominala."Pacientul a fost adus in. Acesta a suferit multiple, dupa cadere de la inaltime. A fost operat in urgenta, iar post operator putem spune ca se observa o usoara ameliorare a starii de sanatate. Prognosticul este, in continuare, rezervat. Oricand pot sa apara complicatii. Pacientul nu a trecut de perioada critica. Este tanar si organismul s-ar putea sa reactioneze foarte bine", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu din Iasi.