Tanar impuscat la o partida de vanatoare. S-a tras de la mica distanta

Un tanar din judetul Suceava a fost transportat de urgenta la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, dupa ce a fostla vanatoare. B.D., in varsta de 30 ani, a fost dus direct in sala de operatie din Clinica dede la unitatea medicala mentionata. Totul s-a petrecut la o vanatoare care s-a desfasurat miercuri, 23 august 2017."Pacientul a fost impuscat cu o arma de vanatoare, cu alice, de la mica distanta. Din cele relatate de pacient a fost vorba de unde vanatoare. Pacientul a fost diagnosticat cu multipleimpuscate la nivelul umarului si axilei stangi,deschisa de, pneumomediastin, ischemie acuta membru superior stang. Pacientul a fost dus in sala de operatie", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi.