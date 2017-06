Tanara batuta crunt de iubit. De frica lui, fata a refuzat ingrijirile medicale

Ieri, o tanara din Iasi a fost adusa, de membrii familiei, la UPU din cadrul Spitaluluidin Iasi, dupa ce a fost batuta crunt de iubit. Madalina C., in varsta de 22 ani, are multiplesi vanatai pe tot corpul. Speriata de amenintarile iubitului, fata a refuzat investigatiile medicale. In ciuda avertizarilor, medicii nu au reusit sa o faca sa renunte chiar daca i-au explicat ca isi pune viata in pericol."Pacienta a ajuns la spital policontuzionata prin agresiune fizica. A fost diagnosticata cu traumatism carnio-cerebral cu pierderea cunostintei,toraco-abdominala, traumatism umar stang, traumatismcervicala, dorsala si lombara. Nu am vazut de mult o tanara batuta in asemenea hal. Pacienta a refuzat continuarea investigatiilor medicale. Exista riscul de aparitie a unor complicatii care pot duce ladaca nu se intervine imediat. Pacientei i s-au explicat riscurile la care se expune", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.