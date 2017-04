Tanarul care si-a dat foc cu diluant a fost transferat la un spital din Bucuresti

Ieri, medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi l-au transferat pe pacientul care si-a dat foc, la Spitalul de arsi din Bucuresti. Tanarul, in varsta de 38 ani, din comuna ieseana Focuri, are arsuri grave pe 25 la suta din suprafata corpului. Barbatul s-a autoincendiat in seara zilei de luni, dar a venit la spital dupa vreo 10 ore. Pacientul are arsuri de gradul doi si trei si in anumite zone chiar de gradul patru de la brau in jos.



"Pacientul a fost transferat cu elicopterul SMURD la Spitalul de arsi din Bucuresti. Prognosticul este rezervat, pacientul fiind cu arsuri pe 25 la suta din suprafata corporala. Arsura are forma pantalonilor. De la brau in jos, totul este o arsura. Pacientul a venit tarziu la spital, dupa 10 ore de la autoincendiere. Pe zonele afectate de arsuri pacientul avea vezicule (basici cu lichid - n.r). Nu stiu cum a rezistat. La spital a primit tratament de sedare, pentru ca avea dureri foarte mari. Din cate am inteles de la membrii familiei, pacientul se afla sub influenta alcoolului in momentul in care si-a dat foc. Riscul de aparitie a complicatiilor este foare mare si aici ma refer la infectie. Pacientul a stat acasa 10 ore fara sa primeasca tratament specific", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon.