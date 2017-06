Tatal Denisei Manelista a facut ANUNTUL, imediat dupa ce a vorbit cu medicii: "Denisa este..."

Marian Dovleac, actualul sot al mamei Denisei Raducu, a vorbit despre starea de sanatate a artistei. Tatal vitreg al cantaretei a dezvaluit cum se mai simte aceasta si ce schimbari au avut loc in ultima luna.

Marian Dovleac, tatal vitreg al Denisei Raducu, se arata optimist in privinta starii de sanatate a acesteia.

Sotul Getei, mama artistei, a dezvaluit ca Denisa a este mult mai bine decat in ultima luna.

”Denisa e mai bine. E intr-o stare mai buna decat in ultima luna”, a declarat Marian Dovleac, tatal vitreg al Denisei Raducu.

Spusele actualului sot al mamei artistei, Geta, au fost intarite si de un alt membru extrem de apropiat al familiei: ”Denisa e mai bine. Se afla inca internata in spital, dar este mai bine. Sper ca data viitoare cand ne auzim sa va spun ca sunt la un gratar cu Denisa si ca totul e bine”.

La mijlocul lunii iunie, un membru al familiei artistei a dezvaluit ca Denisa incepe sa se simta mai bine si ca a inceput sa se deplaseze cu ajutor: ”Denisa e cat de cat bine acum. E slabita, dar se misca. Poate merge incet daca e sustinuta de cineva. Medicii ne-au spus ca totul depinde de ea, de imunitatea ei. Daca ii va creste imunitatea, sunt sanse mari sa-si revina. Totul depinde numai de ea. Nu a fost externata, e inca in spital, doar ca nu mai este internata la «Sfantul Luca», ci a fost mutata de acolo. Nu, nu am fost (n.r in vizita la Denisa, la spital). Nu am putut! Va spun sincer ca, poate sunt eu barbat, dar nu am avut curaj. Nu am putut sa merg si sa o vad asa”.

Geta, mama artistei, a ajuns de urgenta la spital, luni seara, cu halucinatii. Potrivit unui membru al familiei, femeia plangea si tipa incontinuu, implorandu-l pe Dumnezeu sa nu-i ia fata si sa o salveze. Din cuvintele doamnei Geta, se pare ca familia vedetei ar fi urmarita de un blestem si ca femeia ar mai fi pierdut o fata.

”Mama Denisei a ajuns luni seara de urgenta la spital. Avea halucinatii. Striga incontinuu: «Doamne, mi-ai luat o fata, te rog nu mi-o lua si pe asta». Ea a plecat duminica de la Stefanesti la Bucuresti si, cand a vazut ce se spune despre Denisa, i s-a facut rau si a fost dusa si ea la spital", a declarat sursa citata. Ruda cantaretei a precizat ca, marti seara, mama Denisei inca nu fusese externata.

