Taxi facut praf in zona CUG! Soferul a murit

In cursul serii trecute, una avut loc in zona Rond Vechi dinSoferul unui autoturism Dacia Logan echipat taxi, apartinand firmei de, din motive pentru moment necunoscute, a pierdut controlul volanului si s-a izbit puternic in refugiul unei statii de tramvai.In urma impactului soferul a suferit leziuni care i-au cauzatPolitistii si criminalistii au efectuat cercetari la fata locului in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.Un echipaj medical a fost de asemenea solicitat in zona, insa nu s-a mai putut face nimic pentru barbat.Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la Instititutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.sursa foto: Radar Iasi Oficial