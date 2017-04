O echipa de psihologi de la Universitatea din Manchester a dezvaluit luni ca a descoperit o noua modalitate prin care persoanele care se tem de paianjeni isi pot invinge fobia, informeaza Xinhua.

Dr. Warren Mansell sustine ca in loc sa fie incurajate sa interactioneze direct cu paianjenii pentru a-si invinge teama, o abordare practicata in prezent de multi terapeuti, persoanele care sufera de arahnofobie este mai bine sa aiba posibilitatea de a detine controlul asupra distantei la care se apropie sau se departeaza de obiectul fricii.

Concluziile lui Mansell au fost publicate in "Journal of Anxiety Disorders" si se bazeaza pe o teorie cunoscuta drept Teoria controlului perceptual.

In cadrul studiului, persoanele care sufereau de teama de paianjeni au fost amplasate in fata unui ecran si au putut controla cat de aproape sau de departe aparea in fata lor un paianjen. "Teoria controlului perceptual indica faptul ca este vital ca un client sa detina controlul asupra experientei pe care o are cu elemente importante din mediu precum sursele de amenintare, deoarece controlul in sine este esential pentru sanatate si starea de bine", a explicat omul de stiinta.

Pentru cercetare a fost recrutat un grup de persoane cu niveluri inalte de teama de paianjeni carora li s-a cerut sa enumere motivele pentru care evita paianjenii si motivele pentru care doresc sa se apropie de acestia. "Dupa indeplinirea unei simple sarcini in cadrul careia puteau misca pe un ecran de computer o imagine cu un paianjen, mai aproape sau mai departe, cei care detineau controlul asupra distantei virtuale fata de paianjen s-au apropiat mai mult de acesta dupa ce au indeplinit sarcina. De asemenea, doua saptamani mai tarziu ei au declarat ca au evitat mai putin paianjeni in viata de zi cu zi, in ciuda fobiei si fara a fi determinati sa procedeze astfel", a declarat Mansell.

"Acest lucru semnifica faptul ca terapeutii care trateaza fobiile si anxietatea nu ar trebui sa ii incurajeze sau sa ii indrume pe clienti sa isi infrunte temerile, asa cum se presupune deseori. Odata ce acestia devin constienti de motive, ar putea face alegeri care raspund temerilor pe care le au. Credem ca acest rezultat este util pentru terapeutii care trateaza persoanele care se tem de paianjeni", a mai spus Warren Mansell, potrivit sursei citate. Acesta a adaugat ca va investiga in viitor daca "acest gen de interventie simpla poate avea un efect semnificativ asupra stresului si a perturbarii resimtite de oameni din cauza fobiilor".

