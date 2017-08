Teapa de 5 milioane euro data de o tanara din Iasi: la 30 de ani are un palmares impresionant de inselatorii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

, in varsta de doar 30 de ani, a reusit in ultimii ani sa facade zeci de milioane de euro prin intermediul firmelor pe care le administreaza. Tanara din localitateas-a folosit mai ales de firma ieseana S.C.S.R.L. pentru a prejudicia statul roman si mai multe firme private cu o suma de peste 5 milioane de euro, iar asta in doar cativa ani de activitate.Practic, prin intermediul acesteis-au adus pierderi totale de 21.234.032 lei, majoritatea banilor fiind de drept ai statului roman, iar asta s-a intamplat in conditiile in care documentele financiar-contabile ale firmei nu au fost predate niciodata catre institutiile statului. Majoritatea banilor au fost obtinuti ilegal de cei care controleaza S.C. GL Building Construct S.R.L. prinde TVA si neplata contributiilor sociale catre stat, desi banii erau opriti mereu de patronii companiei."Din activitatea comerciala desfasurata a dedus cotaaferenta marfurilor vandute, dar nu a virat TVA-ul la stat. A avut salariati angajati pentru care a achitat salarii, a evidentiat impozitele pe salarii si contributiile la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, dar nu le-a virat catre bugetul consolidat al statului, privand in acelasi timp si angajatii de drepturile banesti cuvenite la varsta pensionarii", dupa cum se arata in raportul realizat de administratorul judiciar CIPI Hotea Paul Iulian in cazul S.C. GL Building Construct S.R.L.Cu toate ca aceste lucruri se intamplau in urma cu aproape 5 ani, Autoritatea Fiscala a demascat abia acum ilegalitatile comise, prea tarziu pentru ca banii pierduti sa poata fi recuperati."Managementul defectuos si lipsa de viziune a administratorului statutar, pentru ca nu si-a dat interesul sa recupereze creante de la partenerii sai in sume de 5.880.947 lei la nivelul anului 2011 si de 21.645.495 lei in anul 2012. A permis continuarea unei activitati generatoare de pierdere si nu a depus cerere de deschiderea procedurii insolventei. Astfel, daca administratorul statutar stingea debitul fata deIasi la nivelul anilor 2011-2012, evita majorarea creantei prin calcularea de majorari si penalitati. Nu s-au achitat datoriile fata de bugetul de stat, inregistrand cresterea acestora. Persoana raspunzatoare de intrarea in procedura insolventei a debitoarei S.C. GL Building Construct S.R.L. este administratorul statutar Stanescu Fraga pentru cauzele ce au determinat starea de insolventa", se mai arata in raportul realizat asupra activitatii S.C. GL Building Construct S.R.L.Fraga Stanescu mai figureaza ca administrator la firmaS.R.L. din Grajduri,S.R.L.,S.R.L., Neculai-Fraga S.R.L. si la Fiero Mitel S.R.L. din Grajduri. Toate aceste companii au fost folosite in retele create special pentrusi spalare de bani. Firmele controlate de Fraga Stanescu adunade peste 10 milioane de euro, iar statul roman are sanse foarte mici sa recupereze acest prejudiciu.