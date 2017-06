Teapa pe ultima suta de metri. Guvernul Sorin Grindeanu a mai dat o lovitura Iasului, pe final de mandat

Judetul Iasi a fost tratat in bataie de joc de Guvernul condus de Sorin Grindeanu. Un exemplu a fost legat de finantarea lucrarilor de reabilitare a portiunii de drum surprate de pe. Desi sefii administratiei iesene au solicitatdin fondul de rezerva al Guvernului, cei de la Palatul Victoria s-au facut ca ploua. De altfel, raspunsul oferit de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a fost cat se poate de clar.deruleaza Programul National de Constructii de Interes Public sau Social. Se pot finanta, proiectare, executii constructii noi, reconstructia imobilelor afectate de cutremure de pamant, inundatii alunecari de teren, tasari si prabusiri de teren. Promovarea obiectivelor de, repsectiv finantarea acestora se poate realiza numai in corelatii cu alocatiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin, Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru Programul National de Constructii de Interes Public sau Social", se arata in raspunsul Ministerului Dezvoltarii Regionale.In luna aprilie, o portiune din drumul DJ 248A, la iesirea din comuna Voinesti spre Tibana s-a surpat. La acea vreme,a luat masurile necesare pentru semnalizarea zonei si asigurarea circulatiei pe ambele sensuri. In plus, plenul Consiliului Judetean a aprobat în sedinta din aprilie alocarea a 1.2 milioane lei pentru refacerea carosabilului. Insa este nevoie de mai multi bani pentru ca soseaua sa poata fi din nou refacuta la capacitate normala. Doar ca fostul Guvern nu a dorit sa aloce banii pentru acest proiect.