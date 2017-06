Lipsa orgasmului este pentru multe femei un motiv de frustrare, dar si pentru multi barbati care ar face orice sa descopere cum sa-si duca partenerele pe culmile placerii. Desi mare parte dintre reprezentantele sexului frumos au probleme cu atingerea orgasmului, cu rabdare si implicare, placerea poate fi atinsa printr-o tehnica speciala, in numai 15 minute. Cercetatorii de la Institutul Kinsey, din SUA, au descoperit ca unele femei pot avea orgasm si numai dupa 15-20 de minute de sex, asta doar daca preludiul este presarat pe tot parcursul zilei, cladind pas cu pas tensiunea sexuala si pregatind pentru placere subconstientul partenerei.

Puteti merge impreuna sa vizionati un film de comedie sau o piesa de teatru amuzanta, ori sa va intalniti imediat dupa ce ea a terminat antrenamentul de la sala de sport. Aceste activitati fizice o pregatesc pentru orgasm, pentru ca incordarea muschilor abdominali stimuleaza terminatiile nervoase din vagin, care strabat pelvisul. Pe masura ce va pregatiti sa treceti la actiune, bucurati-va de cate un pahar de vin rosu, in liniste, acasa la unul dintre voi. Potrivit Universitatii din Florenta, Italia, femeile care consuma un pahar sau doua de vin inainte de sex se excita mult mai usor. Abia dupa aceea poti pune in practica tehnica orgasmului in 15 minute.

Investeste 3 minute din totalul de 15 minute alocate orgasmului ei in sarutari. Studiile realizate de cercetatorii de la Colegiul Lafayette, din Statele Unite, au descoperit ca prin sarut se reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, din organism, scurtand astfel perioada de timp de care ea are nevoie pentru a intra in atmosfera necesara.

In timp ce o saruti, inclina-ti capul spre dreapta, pentru ca, dupa cum au demonstrat oamenii de stiinta din Germania, acest gest denota afectiune. In acest caz, corpul femeii este „inundat” de oxitocina, iar conexiunea dintre parteneri devine mai puternica, inca un fapt care o aduce mai aproape de orgasm.

Sarutarile pe gat sunt extrem de incitante

Nu o saruta doar pe buze. William Cane, autorul cartii „Arta Sarutului”, a intervievat 50.000 de femei si 96% dintre acestea au ales sarutul pe gat drept cel mai satisfacator in timpul preludiului. Totusi, nu te axa doar pe asta. „Sarut-o din cand in cand pe gat, astfel incat acea zona sa ramana sensibila la atingere”, sfatuieste Cane.

De cate ori o saruti pe gat, dezbrac-o de cate un obiect vestimentar si procedeaza astfel incat sa ii intaresti increderea in propria persoana. „Fa-i complimente in timp ce ii dai hainele jos, una cate una. Aprobarea ta o va face sa fie mai putin constienta de sine”, sfatuieste psihoterapeuta Christine Webber, conform portalului de stiri pentru femei „Women’s Health”. Au mai ramas 12 minute, dar nu o face inca sa renunte la lenjeria intima. „Atinge-o usor in zona intima, prin material. Concentreaza-te pe construirea treptata a sentimentului de anticipare, nu o stimula direct”, sfatuieste terapeuta Paula Hall. Dupa aceea, dezbrac-o usor si de stimuleaz-o dupa ce ai folosit un lubrifiant. Misca-ti degetele incet, cu miscari circulare pe clitorisul si apoi in vaginul ei. Nu scapa din vedere, asadar, clitorisul, intrarea in vagin si punctul G.

Misionarul reinterpretat

Cand ai ajuns in pragul celor 10 minute ramase, rasfata-ti partenera cu o sesiune de sex oral. Lou Pagent, autoarea cartii „Marele O”, recomanda sa fie inconjurat clitorisul cu limba, la baza acestuia. „Pozitioneaza un deget in zona perineului, care se afla chiar sub intrarea in vagin. Cand ii vei simti contractiile preorgasmice, vei sti ca lucrurile merg asa cum trebuie”, le recomanda Pagent barbatilor.

Potrivit unui studiu publicat in Jurnalul de Medicina Sexuala din SUA, daca o femeie este corespunzator stimulata, poate avea orgasm, in medie, dupa sapte minute de penetrare. Cand numaratoarea ajunge, asadar, la 7 minute ramase, poti reinterpreta pozitia misionarului. Incepe in pozitia clasica, apoi coboara-ti pelvisul si trage-te usor in spate, astfel incat baza penisului tau sa ii apese clitorisul si sa i-l maseze in timp ce te misti inainte si inapoi. Sprijina-ti un picior de cadrul patului, pentru a te misca mai usor. Stimularea simultana a clitorisului si a punctului G scurteaza „drumul” spre orgasm. Continua in acest fel pana cand gemetele ei vor anunta ca a trecut de „linia de sosire”.