Telefonul era sa ii aduca moartea. E de necrezut ce i s-a intamplat unei femei! - VIDEO

Neatentia iti poate crea mari probleme. O femeie din New Jersey a trait cel mai mare cosmar al vietii ei din cauza neatentiei si a telefonului mobil. Aceasta mergea pe trotuar, insa nu s-a mai uitat pe unde pasea, fiind distrasa de telefon. La un moment dat s-a lovit de usa unui beci, apoi a cazut in acesta, direct in cap. Lovitura puternica nu i-a mai permis femeii sa se ridice, fiind in stare de inconstienta.

Norocul ei a fost acela ca in interior se afla un barbat care intrase cu doar cateva momente inainte si care a sunat urgent la salvare. Medicii au intervenit prompt si au transportat-o la spital. Femeia va sta zile zile bune internata in spital si, cu siguranta, in viitor va fi mult mai atenta pe unde va calca.