Tenis: Federer s-a calificat in turul II la Halle

Roger Federer

Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat cu usurinta in turul secund la turneul ATP pe iarba de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 1.836.660 euro, invingandu-l marti in doua seturi, 6-3, 6-1, pe japonezul Yuichi Sugita, nr. 66 mondial.

Dupa ce a castigat primul set in 21 de minute, elvetianul, nr. 5 in clasamentul ATP si cap de serie nr. 1 la Halle, nu i-a lasat prea mult spatiu adversarului sau in setul doi, chiar daca a ratat trei mingi de meci la 5-0.

In turul urmatorul, Federer il va intalni pe germanul Mischa Zverev, nr. 29 mondial, care a dispus cu 6-4, 6-4 de slovacul Lukas Lacko.