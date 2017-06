TENSIUNI la cote MAXIME: Decizia luata de premierul Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Miercuri este ziua in care se transeaza soarta Guvernului Grindeanu, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. In asteptarea deciziei, premierul a luat din nou decizia de a-si anula programul oficial. Sorin Grindeanu nu va participa la niciun eveniment public azi, anunta Antena 3. Pe agenda oficiala a premierului figura, la ora 12.15, participarea la reuniunea Consiliului National pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE.