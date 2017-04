Teo Trandafir face noi DEZVALUIRI! Cum a ajuns sa o adopte pe Maia! Adevarul despre MAMA BIOLOGICA - FOTO

Teo Trandafir a marturisit cum a ajuns sa o adopte pe fiica ei, Maia. Teo Trandafir a povestit cum a ajuns sa o cunoasca pe Maia, dar si momentul in care a decis sa o infieze.

"Am fost intrebata de niste prieteni daca as fi interesata sa adopt un copil ai carui parinti nu au o situatie tocmai buna. Am zis da. Asta se intampla cand Maia inca era in burta mamei sale. Apoi, fara nici o legatura cu cazul Maiei, au mai aparut alte astfel de oportunitati. Mi-am zis ca e clar un semn, ca e timpul sa adopt un copil. Am tinut sa fie Maia aceea", a povestit Teo Trandafir, potrivit celor de la sfatulparintilor.ro.

De asemenea, atunci cand a fost intrebata daca fiica sa a intrebat vreodata despre mama sa adevarata, vedeta TV a marturisit: "O singura data. I-am spus ca mama ei a facut tot posibilul sa o tina langa ea, dar nu a putut din mai multe motive, care nu au tinut de ea. A inteles. Apoi i-am mai spus ca Dumnezeu a trimis-o in casa noastra".