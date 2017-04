Teo Trandafir i-a spus fiicei ei ca nu sunt ”rude de sange”! Replica adolescentei te va lasa fara cuvinte

Teo Trandafir

Teo Trandafir a avut-o invitata, vineri seara, pe fiica ei, Maia, intr-un live pe Facebook. Prezentatoarea TV a rugat-o pe copila sa comenteze faptul ca este adoptata, iar replica ei este emotionanta si impresionanta.

Teo Trandafir are o relatie extraordinara cu fiica ei, Maia. Prezentatoarea TV a ales sa o invite pe adolescenta intr-un live pe pagina ei de Facebook in care sa vorbeasca despre ”conflictul dintre generatii”. La un moment dat, vedeta a rugat-o pe fiica ei sa explice faptul ca nu sunt ”rude de samge”.

”Noi doua ne-am intalnit la un moment dat in viata ta, atunci cand tu te-ai nascut si ne-am asteptat ca la un moment dat sa existe discrepante intre noi. Mai ales ca tu esti intr-o situatie mai speciala si noi doua nu suntem... cum spun oamenii, ”rude de sange””, i-a spus Teo Trandafir fiicei sale, Maia, pe care a avut-o invitata in live-ul de pe Facebook.

Maia i-a raspuns mamei sale cu o maturitate incredibila, dezvaluind cum a reusit sa o iubeasca si sa depaseasca obisnuitul ”conflict dintre generatii”. Copila a comentat cu aceeasi maturitate si faptul ca e adoptata: ”Am cladit impreuna o relatie foarte stransa. Ne intelegeam din priviri, gesturi, mimica. Nu as putea spune cuiva ”mama” care nu s-a implicat sub nicio forma in cultura pe care o am, in ce stiu azi. Si asta cu sangele, dupa parerea mea, nu e cea mai potrivita chestie. Sunt frati de sange care nu se inteleg si copii ”de sange” si tot felul care nu au relatii tocmai potrivite cu parintii lor”.



Sursa: cancan.ro