Teo Trandafir i-a spus fiicei sale ca a fost adoptata! Reactia fetei te va SOCA

Teo Trandafir i-a spus fiicei sale Maia ca a fost adoptata. Totul s-a intamplat in cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, iar reactia adolescentei i-a lasat pe toti muti de uimire.

„Noi doua ne-am intalnit la un moment dat in viata ta, atunci cand tu te-ai nascut si ne-am asteptat ca la un moment dat sa existe discrepante intre noi. Mai ales ca tu esti intr-o situatie mai speciala si noi doua nu suntem… cum spun oamenii, rude de sange”, a spus Teo Trandafir.

Reactia Maiei nu a intarziat sa apara. „Am cladit impreuna o relatie foarte stransa. Ne intelegeam din priviri, gesturi, mimica. Nu as putea spune cuiva «mama» care nu s-a implicat sub nicio forma in cultura pe care o am, in ce stiu azi. Si asta cu sangele, dupa parerea mea, nu e cea mai potrivita chestie. Sunt frati de sange care nu se inteleg, si copii «de sange» si tot felul, care nu au relatii tocmai potrivite cu parintii lor”, a raspuns copila.