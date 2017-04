Terenuri si masini sunt scose la vanzare de catre Fisc

La sfarsitul acestei saptamani, reprezentantii Finantelor iesene scot la vanzare mai multe bunuri ce apartin SC Instcomp SRL din Suceava. Mai precis, licitatia va avea loc pe data de 7 aprilie, ora 10:00, la sediul institutiei de pe bd. Nicolae Iorga.



Bunurile societetatii sunt formate din autovehicule si terenuri. La capitolul autovehicule apar: autoturism Hyundai - 8.151 lei, autoremorca Schmitz - 13.132 lei, autoturism Daewoo - 6.792 lei, microbuz Wolkswagen -21.736 lei, autoturism Wolkswagen - 23.547 lei, autoutilitara - 8.740, autoutilitara gaz - 18.249 lei, autoutilitara gaz - 10.642 lei, autoutilitara gaz - 2760 lei, autoturism Dacia - 9.962 lei, autoturism Dacia - 10.868 lei, remorca - 6.792 lei, ATV Sportman - 11.872 lei, minicargadora Komatsu - 45.815 lei, aparat de masurare priza pamant - 5.750 lei, ciocan rotopercutor - 1.175 lei, motociclu - 6.416 lei. Ofertele trebuie depuse cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.



Bunuri ale aceleiasi firme constand in cladiri sunt scoase la vanzare pe aceeasi data. Proprietatile au o valoare de 9,5 milioane lei. Este vorba de un teren in suprafata de 13.319 metri patrati situat in Suceava, pe strada Aleea Dumbravii, plus un numar de 28 de imobile cu o suprafata construita de aproximativ 4000 de metri patrati.