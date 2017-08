Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Ieri dimineata unrutier a avut loc la Iasi. Soferul unui autoturism marca Volkswagen Golf a intrat incu un. Accidentul s-a petrecut pe DE 583 pe raza localitatii, in jurul orei 9:00.Martorii au sunat la numarul unic de urgente si au anuntat totul. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de, descarcerarea si politistii. Soferul autoturismului VWa fost gasit in stop cardio respirator, incarcerat. Medicii au inceput imediat manevrele de, iar inima barbatului in varsta de 62 de ani a repornit.Ulterior a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului "" din Iasi in. Intre timp politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au facut cercetari la fata locului.Cert este ca soferul autoturismului a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de TIR. Nu exista nicio explicatie, insa se vehiculeaza doua variante. Este posibil ca barbatului sa i se fi facut rau sau sa fi adormit la volan. Soferul TIR-ului a povestit politistilor ca dintr-odata barbatul aflat la volanul Vw Golf a tras stanga de volan si a intrat in plin in el. Soferul TIR-ului, un barbat in varsta de 29 de ani, nu a putut evita in niciun fel impactul.Ieri dimineata mai bine de jumatate de ora circulatia a fost blocata pe ambele sensuri, in timp ce oamenii legii cautau explicatii. Martorii spuneau ca soferul din Golf a intrat in plin in TIR, fara sa aiba vreo reactie."Dintr-odata a intrat in TIR. A adormit la volan sau i s-a facut rau, nu pot sa imi dau seama. Oricum era inconstient. Era zdrobit de-a dreptul", a povestit un martor.Barbatul a fost ranit grav, iar medicii sunt sceptici cu privire la sansele acestuia de supravietuire. Poate ca nu ar fi avut asemenea leziuni daca pernele de aer ale masinii s-ar fi desfacut.Niciunul dintre-uri nu s-a deschis, iar impactul a fost nimicitor. Volanul masinii s-a strambat de pieptul barbatului, iar interiorul autoturismului s-a dovedit a fi o adevarata capcana. Nimic nu i-a amortizat socul din urma impactului.Mecanicii spun ca acestela sistemul de siguranta pot aparea din mai multe motive. Cel mai probabil o defectiune la sistemul electric ar fi cauza principala care nu a permis declansarea airbag-urilor.Reporterii BZI au discutat cu un mecanic despre acest accident. "Sistemul de siguranta, cunoscut drept airbag, se declanseaza automat in momentul producerii unui impact violent. In functie de autoturism acesta se declanseaza la o anumita viteza. Desigur, pot aparea defecte. De regula, cand apare un defect la sistemul de siguranta tine de partea electrica, nu de cea mecanica. Aceste airbag-uri sunt calculate sa se deschida chiar in momentul impactului, in asa fel incat sa protejeze soferul si pasagerii. Daca vorbim despre un autoturism VW Golf 5, vorbim despre o masina relativ noua, de dupa anul 2005. Aceste masini sunt prevazute cu airbag-uri si cu senzori care te avertizeaza daca ceva nu functioneaza", a declarat Nicu, mecanic intr-un service din Iasi.Totodata, mecanicul aduce in discutie o serie de probleme de care multi dintrenu au habar."Daca ar fi existat o defectiune la sistemul de siguranta, trebuia sa se aprinda in bord un semnal specific, de avertizare. Este posibil ca soferul sa fi stiut de problema de la masina lui si sa nu fi dat importanta. Totusi, au fost cazuri in care am avut in service masini lovite destul de tare la care nu s-au deschis airbag-urile. La reparatii ne-am dat seama ca masinile respective au fost implicate in accidente, au avut airbag-urile sarite, iar mai apoi au fost reparate, insa nu au mai avut montate perne de aer noi. La masinile second hand se poate intampla asta. Este destul de scump sa schimbi aceste perne de aer", a completat mecanicul. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari."In cauza, s-a deschis unpentru vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al