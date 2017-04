• Imagini socante surprinse ieri la Iasi • O frumoasa tanara care a terminat recent studiile la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi s-a aruncat de la etajul cinci al unui bloc • Nimeni nu isi poate explica gestul tinerei, insa se vehiculeaza cateva ipoteze • Nimeni nu a mai putut face nimic pentru ea, chiar daca in scurt timp medicii au ajuns la fata locului



Scene de groaza surprinse la Iasi, dupa ce o frumoasa tanara s-a aruncat in gol de la etajul cinci. Totul s-a petrecut ieri, in jurul orei 16:00, pe aleea Tudor Neculai. Tanara a deschis geamul de la balcon si a sarit in gol. Chiar daca a cazut pe pamant, langa scarile blocului, impactul a fost foarte puternic si a murit pe loc. Locatarii blocului au ramas impietriti si nu au gasit explicatii.



Din spusele vecinilor se pare ca tanara in varsta de 27 de ani venise in apartamentul iubitului ei, iar la un moment dat a luat decizia fatala. Sursele reporterilor Buna Ziua Iasi au spus ca Larisa B. ar fi asteptat ca prietenul ei sa intre in baie, iar odata ramasa singura a sarit in gol. Fata avea 27 de ani si terminase studiile la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi. Se pare ca in ultima vreme era destul de abatuta si nemultumita de faptul ca nu isi gaseste o slujba.



"O stiam pe fata. Din cate stiu era suparata ca nu isi gaseste un loc de munca. A terminat la UMF. Era o fata buna, nu stiu ce s-a intamplat. Nu pot sa imi explic ce a determinat-o sa faca un asemenea gest. Este de necrezut, imi pare foarte rau! Aici venea la prietenul ei. Dumnezeu sa o ierte!", a spus in graba un locatar. In urma unui apel la numarul unic de urgenta 112 s-a anuntat tragedia. La fata locului a intervenit de indata un echipaj medical, dar nu a putut decat sa constate decesul tinerei.



Depresie fara leac?



Pentru Larisa medicii nu au mai putut face nimic. Desi din spusele apropiatilor se pare ca fata isi dorea sa imbrace un halat alb si sa-i ajute pe cei care sufera, pe ea nu s-a putut vindeca. "Nu imi vine sa cred. Stau de 30 de ani in acest bloc, dar nu am mai pomenit asa ceva. Fata tanara, in floarea varstei... Numai Dumnezeu stie ce a fost in sufletul ei", a completat un vecin. Din cate se pare, fata isi cumparase o garsioniera aproape de zona in care locuia iubitul sau.



"Mama ei este plecata in Italia. Larisa isi cumparase o garsoniera intr-un bloc nou, aici in zona. Nu sunt cuvinte, nu ai cum sa intelegi asa ceva...", a declarat un apropiat de-al fetei. Despre iubitul fetei, vecinii nu au avut decat cuvinte de lauda. O cearta intre cei doi a fost exclusa din start.



"El este un baiat foarte linistit si bun. Aveau o relatie de ceva vreme, se intelegeau din cate stiu. Nu inteleg ce s-a intamplat. El lucreaza la Socola, iar ea a terminat medicina. Imi pare foarte rau", a spus unul dintre amicii tanarului de la balconul caruia s-a aruncat Larisa.



Oamenii legii au acum de pus cap la cap informatiile adunate ieri de la fata locului si urmeaza sa stabileasca ce s-a intamplat. "Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Se continua verificarile pentru a se stabili intreaga situatie de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.



Pana acum toate pistele duc catre o sinucidere, insa nicio varianta nu este exclusa. Nimeni nu poate intelege de ce o frumoasa tanara, cu tot viitorul in fata, poate recurge la un asemenea gest, insa nimeni nu stie ce se ascunde in sufletul omului. Trupul neinsufletit al Larisei a fost preluat ieri de catre cei de la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi pentru necropsie. Familia ei acum se pragateste pentru inmormantare. Moartea ei va ramane ceva vreme un mister. Dumnezeu sa o ierte!