Teroare in avionul care se intorcea, ieri, de la Glasgow. Ce s-a intamplat la aterizare, pe Aeroportul Iasi

Pasagerii care s-au aflat ieri in avionul care se intorcea de la Glasgow, din Scotia, au trecut prin clipe de groaza. Aeronava a aterizat, ieri dimineata, la ora 4:00, in siguranta pe. In timpul zborului, unul dintre pasageri, a devenit, dintr-o data violent. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a agresat verbal o parte dintre pasageri siPasagerul si-a adus aminte de unpe care l-a avut cu verisorii lui si a inceput sa strige in gura mare ca acestia l-au batut, iar justitia nu si-a facut treaba. Barbatul spunea ca verisorii ar fi trebuit sa stea dupa gratii, dar sunt liberi. Personalul aflat la bordul avionului nu a reusit sa-l potoleasca pe barbatul care devenise violent verbal.Pasagerii care se aflau langa pasagerul turbulent au trait clipe de groza. Acestora le era frica sa nu fie loviti de pasagerul violent si au incercat de cateva ori sa-si paraseasca locurile. Stewarzii trebuiau sa-i linisteasca si pesi pe barbatul care ii ameninta. La aterizarea pe Aeroportul International Iasi, pasagerul a fost preluat de un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanta al Judetului (SAJ) Iasi."Pasagerul a fost transportat de un echipaj SAJ Iasi la Institutul deSocola din Iasi. Pacientul a refuzat internarea motivand ca trebuie sa ajunga acasa, la Buzau. In timpul zborului, pacientul a devenit subit violent verbal cu pasagerii si stewarzii. Vorbea despre faptul ca a fost agresionat de verisorii lui si ca trebuie sa se faca justitie. Niciunul dintre pasageri nu a avut de suferit", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.