Teroare in judet! Un taran acuza viceprimarul ca-l ameninta. Totul a pornit de la o carciuma

Constantin Chiriac

Scandal la Primaria-Iasi. Un locuitor din zona spune ca este amenintat de fiecare data cand se intalneste cu viceprimarul Ciprian Maftei., in varsta de 26 de ani, sustine ca estedeoarece a facut reclamatii legate de modul in care sunt vandute produsele la undetinut de. Chiriac mai arata ca, dupa ce s-a plans de calitatea produselor scoase la, nu mai are liniste. Viceprimarul l-ar urmari zilnic."Viceprimarulare un magazin si un bar. Consider ca el facecu, da numai la bucata. In comuna este o scoala si copiii vin si mananca sandvisuri. Le da cu salam expirat. Le unge cu ulei si le baga pe gat elevilor. Mai intai le feliaza si le pune sub frigider, nu in frigider. Am cerut si eu un sandvis, dar am cerut din ala bun, din frigider. Mi-au spus ca, daca nu-mi convine, nu-mi da. A fost si Protectia Consumatorului, le-a dat amenda de 4.000 de lei. Cand m-am intalnit cu Maftei, m-a amenintat ca imi va f..e una. M-a agresat cu injuraturi. M-au luat cu japca si de la Politia Locala. Ei sunt mana-n mana. Eu sufar de handicap. Sufar de epilepsie accentuata. Mergeam gratuit cu microbuzul si s-a vorbit sa nu mai primesc aceasta gratuitate", a declarat Chiriac.Reporterii BZI au solicitat lamuriri si de la. "Pe numele petentului apare o singura, ce tine de transportul intrajudetean. In baza de date nu exista alta solicitare", au aratat inspectorii deContactat telefonic, viceprimarul nu a raspuns pentru a oferi un punct de vedere.In comuna se ajunge la astfel de amenintari si din cauza faptului ca cei 5.000 de locuitori sunt condusi de clanul Maftei. Tatal este, iar fiul, Ciprian, a fost pus viceprimar.Pana nu demult, si celalalt baiat al primarului Stefan Maftei a ocupat functia de consilier personal. Stefan Maftei este primar in comuna din anul 2004. A fost membru PNL, iar acum este un membru de vaza al Partidului Social Democrat. Si pentru ca lucrurile sa mearga bine in localitate, la ultimele alegeri locale, pe listele PSD a fost trecut si fiul primarului, Ciprian Petru Maftei.Consilierii din opozitie au condamnat numirea, vorbind despre incompatibilitate, dar primarul a spus ca nu vede vreo problema si ca opozitia poate sa zica ce vrea. S-a lasat si cupenale la Parchetul de pe langaIasi. Un dosar este in lucru si vizeaza modul in care Catalin Maftei a devenit consilierul personal al tatalui sau.Conform declaratiei de avere, viceprimarul Maftei detine o pensiune agroturistica in Mogosesti, de 1.709 metri patrati, si un apartament in municipiul Iasi, in cartierul Nicolina 2, cu o suprafata de 85 metri patrati. Primarul Maftei incaseaza o indemnizatie anuala de 45.395 lei si o pensie de 17.760 lei. Detine doua case in Mogosesti-Iasi si mai multe terenuri. Imobilele au suprafete de 269 si 138 metri patrati.