Un grup de tineri dinau instaurat teroarea printre locuitorii unui cartier din Iasi. Oamenii sunt de-a dreptul inspaimantati de ceea ce vad si aud in timpul noptii. Chiar sub privirile locatarilor, grupul devandalizeaza autoturismele parcate in jurul blocurilor. Acest lucru se intampla constant de aproape doua luni, iar asta fara ca oamenii pagubiti sa inteleaga de ce.Se intampla in cartierul, acolo unde tot mai multi ieseni isi gasesc masinile avand cauciucurile taiate cu cutitele si geamurile masinilor sparte, iar asta fara niciun motiv intemeiat. Ultima intamplare a fost chiar week-endul trecut, in timpul noptii, cand sub privirile ingrozite ale locuitorilor din zona, gasca de huligani infingea cutite in cauciucurile masinilor si vandalizau tot ce prindeau in cale."Sub privirile mai multor locatari, noaptea la orele 23:45 - 24:00, în parcarea din spatele blocului pe Aleea Basarabi numarul 6, chiar lânga administratia de cladiri Termo - Service si Punctul Termic, un grup de indivizi au taiat cu cutitele anvelopele unuicare este parcat pe acelasi loc de sapte ani. O lama a ramas înfipta in. Desi nu au deranjat pe nimeni si nu au avut un conflict cu cineva, proprietarii masinii s-au pomenit cu cauciucurile sparte, asa cum s-a intamplat si cu ceilalti locatari pagubiti pana acum", povesteste Mihai I., iesean care locuieste pe strada Basarabi.Deplasându-se la fata locului pentru a ancheta cazurile masinilor vandalizate, politistii locali de la Sectia Nr. 1 Politie împreuna cu specialisti ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Iasi au ridicat mai multe probe lasate in urma de vandalizatori.Politistii de laau deschis unpentru distrugere si au ridicat numeroase, printre care lame decare au fost infipte in cauciucuri si amprentele celor care au vandalizat autoturismele.Pentru ca nu este vorba despre un caz singular si pentru ca numerosi proprietari de autoturisme si-au gasit masinile vandalizate in parcarile din Alexandru cel Bun, oamenii sunt de-a dreptul speriati si cer organelor de cercetare sa opreasca cat mai repede aceste. Speriati de cele intamplate, oamenii au cerut montarea unor camere video de supraveghere pentru ca astfel de situatii sa fie stopate cat mai mult, iar vinovatii sa fie gasiti cat mai repede."Este a patra masina vandalizata in ultima vreme in aceeasi parcare. Ultima masina a fost gasita cu trei cauciucuri taiate cu cutitul. Este vorba desprea autoturismelor personale sau de serviciu, iar asta in mod premeditat. Este nevoie de un sistem de supraveghere video pentru ca asa ceva sa nu se mai intample, iar cei care fac acestepenale sa fie gasiti cat mai repede", a spus Flavius R, iesean care locuieste in zona Alexandru cel Bun.